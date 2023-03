Real Sociedad-Roma, è scontro anche sul mercato: inserimento last minute

Real Sociedad-Roma, la squadra di Mourinho giovedì sarà impegnata in Spagna. Ma oltre che in campo è scontro anche sul mercato

Giovedì per la Roma sarà una serata speciale. Importantissima per il proseguo della stagione dei giallorossi. Sì, la squadra di Mourinho che ovviamente sarà in panchina e che domani parlerà anche in conferenza stampa, affronta quella Real Sociedad che all’andata è stata battuta 2-0 ma che cerca il ribaltone.

Non sarà una partita semplice per i giallorossi che almeno, oltre al tecnico vicino, avranno in campo anche Pellegrini che dopo la risonanza magnetica di ieri che ha escluso qualunque problema dopo il colpo alla testa preso nella sfida d’andata, sarà disponibile con un particolare caschetto in testa. Un recupero fondamentale quello del capitano nello scacchiere tattico di Mourinho. Ma lo scontro con la Real Sociedad potrebbe esserci non solo in campo nella giornata di domani, ma anche sul mercato la prossima estate, visto che la formazione spagnola avrebbe nel mirino un elemento che è stato accostato anche alla Roma.

Real Sociedad-Roma, scontro anche per Grimaldo

Il nome è quello di Grimaldo, l’esterno spagnolo del Benfica in scadenza di contratto che piace a moltissimi club europei e che in Italia, è stato messo sotto la lente d’ingrandimento anche da Juventus e Inter. Secondo fichajes.com però, anche la Real Sociedad che ricordiamo è in corsa per una qualificazione alla prossima Champions League, starebbe fiutando l’affare a parametro zero.

Ma ovviamente sarà difficile per tutti riuscire a prendere lo spagnolo, soprattutto perché come detto, ci sono le migliore d’Europa sull’esterno che è esploso quest’anno e che sta mettendo in mostra tutto il suo valore non solo in campionato ma anche in Champions League. Le possibilità di rinnovo, infine, sono pochissime: lui vorrebbe lasciare il Portogallo e alzare il livello. E la Roma monitora la situazione. Così come tutte le altre.