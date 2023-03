Real Sociedad-Roma, tegola per Mourinho: secondo le ultime informazioni il tecnico della Roma potrebbe avere dei problemi di formazione

Domani alle 18:30 Mourinho parlerà in conferenza stampa in vista della gara di giovedì contro la Real Sociedad. Una sfida da dentro o fuori per la Roma che parte dal 2-0 della scorsa settimana ma anche deve stare attenta, e anche molto: gli spagnoli, soprattutto in casa, sono una squadra difficile da affrontare. Bisognerà avere la massima attenzione.

Le notizie che arrivano da Trigoria non sono comunque positive. Perché secondo quanto riportato da Sky Sport, nonostante quelle che sembravano delle indicazioni importanti nelle ultime ore, c’è un elemento che non partirà alla volta della Spagna e che mette in difficoltà Mou in quelle che potranno essere le sue scelte di formazione.

Real Sociedad-Roma, Belotti non parte

Belotti ha un tutore al braccio e non si è allenato in questi giorni e secondo le ultime i medici avrebbero dato il via libera solamente per la gara di domenica pomeriggio, quella contro la Lazio. Insomma, in poche parole Belotti contro la Real Sociedad non ci dovrebbe essere e l’ufficialità dovrebbe arrivare domani nel momento in cui il giocatore non partirà insieme alla squadra.

Un problema per Mou. Un problema avuto già contro il Sassuolo e che si ripeterà giovedì sera in una partita che potrebbe anche dare una svolta alla stagione della Roma. Sì perché arrivare ai quarti di Europa League significherebbe tanto. Ma come detto prima le insidie ci sono ed ecco perché i giallorossi avrebbe avuto sicuramente maggiori possibilità di andare avanti presentandosi con la squadra al completo. Non sarà così e senza dimenticare anche che Pellegrini, lui abile e arruolabile, ma che viene dal colpo alla testa che lo ha costretto ad una notte in clinica oltre a 30 punti di sutura in testa. Il capitano però stringerà i denti e giocherà con un caschetto protettivo.