Calciomercato Roma, affare gratis: ultimo scatto prima del sì

Calciomercato Roma, non ha ancora preso una decisione definitiva. L’intrigo a costo zero, però, potrebbe risolversi da un momento all’altro.

La situazione economica contingente pende come una spada di Damocle su tutti i club di Serie A. Non è un caso che nella scorsa campagna acquisti si siano materializzati soltanto affari a costi relativamente ridotti, con le cessioni a farla da padrone. Andazzo che non sarà sicuramente sovvertito neanche nella campagna trasferimenti estivi, con le big che proveranno a concretizzare quelle chances che saranno in grado di ritagliarsi.

Sotto questo punto di vista occhio al mercato degli svincolati o comunque dei calciatori in scadenza. Scenario che la Roma non può non attenzionare da spettatrice interessata, avendo i giallorossi concluso uno degli affari più importanti – l’acquisto di Paulo Dybala – proprio in questo modo. Nel novero dei calciatori in scadenza finiti nel dossier dei giallorossi impossibile non menzionare Wilfried Zaha, legato al Crystal Palace da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato rinnovato. Sebbene Patrick Vieira si sia detto fiducioso a riguardo, il bandolo della matassa definitivo non è stato ancora trovato.

Calciomercato Roma, fiato sospeso Zaha: cosa sta succedendo

Con il passare delle settimane, anzi, le chances che le strade di Zaha e del Crystal Palace si separino a fine stagione stanno diventando sempre più concrete. Uno scenario alimentato anche dalle ultime voci che vorrebbero l’ivoriano intrigato da alcune offerte provenienti dall’Arabia Saudita. Accostato in tempi non sospetti anche al Milan, Zaha ha calamitato l’interesse di diversi club in Premier League. In tempi e modi diversi il Tottenham ha tentato di bussare alla porta dell’entourage del poliedrico jolly offensivo, al momento senza affondare il colpo.

Come riferito da Sky Sports News, infatti, Zaha non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Il classe ’92 si prenderà del tempo per valutare le varie offerte che arriveranno sulla sua scrivania e sceglierà con lucidità quella che reputerà più congeniale alle sue prospettive. Le proposte ricevute dall’ivoriano, per adesso, non scaldano particolarmente Zaha. I club italiani, in tutto questo, potrebbero dunque recuperare terreno e provare a piazzare un colpo di coda last minute. Staremo a vedere se si dovessero materializzare i presupposti giusti.