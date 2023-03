Calciomercato Roma, annuncio ufficiale e appuntamento rimandato

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale arrivato direttamente in conferenza stampa. Prende tempo e rimanda l’appuntamento

Per la prossima stagione la Roma ha già in mente quelli che potrebbero essere gli obiettivi. O, per meglio dire, alcuni obiettivi. Di uno ve ne abbiamo parlato spesso, soprattutto perché gioca in Italia e soprattutto perché tutte le voci uscite fuori nello scorso mese di gennaio sono state confermate.

Oggi, il giocatore in questione, che senza le indiscrezioni di radiomercato, in Serie A, è cercato pure dalla Juventus, ha parlato in conferenza stampa. Cercando di allontanare tutte quelle voci che lo vedono protagonista. Certo, non è facile staccarsi da quelle che sono le voci che girano intorno alle tue prestazioni. Ma da qui alla fine della stagione il pensiero sarà solamente uno, quello di cercare con tutte le proprie forze di salvare il Lecce.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Hjulmand

A palare, avrete capito, ci ha pensato il capitano salentino Morten Hjulmand, che non solo è stato accostato alla Roma e alla Juve ma anche a diversi top club europei così come confermato da Corvino in una recente intervista rilasciata in esclusiva a TVPLAY. Il centrocampista del Lecce ha detto, senza nemmeno troppo girarci intorno, di non pensare a tutte le voci di mercato.

“Io non ci penso, penso solo al Lecce: preferisco parlare di me e di squadra. Non leggo tanto i giornali e, ripeto, sono concentrato solo sul Lecce”, ha detto in conferenza stampa il giocatore che però, ovviamente, sa benissimo di essere entrato nel mirino di diverse società e tra le quali c’è anche la Roma. Una Roma che potrebbe anche avere a disposizione una chiave per prenderlo visto che Corvino, anche a gennaio, non ha mai nascosto quello che potrebbe essere un reale ed importante interesse per Bove. Il centrocampista giallorosso è stato cercato dai salentini ma Mourinho ha messo un veto alla questione. Rimandando tutto, così come ha fatto Hjumand, alla prossima estate.