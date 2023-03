Calciomercato Roma, c’è sempre la Juve di mezzo: porte girevoli

Calciomercato Roma, c’è sempre la Juventus di mezzo: porte girevoli. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi

Niente, c’è poco da fare. C’è sempre la Juventus di mezzo e anche stavolta i bianconeri sono pronti, almeno quanto riporta TuttoSport in edicola questa mattina, a mettere il bastone tra le ruote a Pinto che come sappiamo è alla ricerca di un portiere che possa garantire per un paio d’anni una certa tranquillità tra i pali.

Anche perché, svela il quotidiano torinese, il futuro di Rui Patricio è legato a quello di Mourinho: se il portoghese dovesse rimanere ancora sulla panchina della Roma, allora il connazionale continuerà a difendere i pali giallorossi. Altrimenti, con un anno d’anticipo rispetto a quella che è la naturale scadenza del contratto, potrebbe andare via. E allora ecco che ci sarebbe un bel buco da colmare soprattutto perché quel Svilar non convince per niente, tant’è che il campo non l’ha visto praticamente mai.

Calciomercato Roma, anche la Juve su Martinez

Insomma anche la Juventus starebbe pensando a Martinez dell’Aston Villa, fresco campione del Mondo, che sicuramente con Emery non ha buon rapporto, e che potrebbe lasciare il club alla fine della stagione. Nonostante il contratto scada nel 2027, il suo futuro è veramente a rischio. E la Roma, come vi abbiamo raccontato, ci ha pensato, nonostante il prezzo del cartellino si aggiri intorno ai 30 milioni di euro.

Ma anche la Juve in attesa di capire quello che potrebbe essere il futuro di Szczesny avrebbe messo sotto la propria lente d’ingrandimento il portiere argentino e, inoltre, avrebbe anche una chiave per poter riuscire nell’affare: questa chiave si chiama McKennie adesso in prestito al Leeds che piace molto a quanto pare all’allenatore spagnolo che lo potrebbe prenderlo in seria considerazione qualora i bianconeri decidessero di offrirlo in un’operazione di scambio. Dopo Vicario e Carnesecchi in poche parole, un altro obiettivo della Roma è uguale a quello dei bianconeri.