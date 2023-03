Calciomercato Roma, fari puntati in Bundes: Pinto sfida Juve e Barcellona

Calciomercato Roma, fari puntati in Bundesliga per rinforzare la compagine di Mourinho in vista del prossimo campionato.

La conferenza stampa alla vigilia della gara con la Real Sociedad ci ha restituito la grande consapevolezza di Mourinho relativamente all’importanza della partita di domani e alla gestione di un momento delicato che deve però essere affrontato con calma e concentrazione, senza farsi trasportare troppo dal peso del recente passato né tantomeno dall’ansia per la gara chiosante questo importante spezzone di stagione.

Abbiamo visto come José abbia di fatto ignorato momentaneamente la sfida con Sarri, ben conscio dell’importanza e la delicatezza da essa sottintesa ma altrettanto consapevole di dover domani affrontare un impegno molto importante contro una compagine ben allenata e trascinata da uno stadio caldo quanto trascinatore. Il restare concentrati sul momento attuale deve dunque congelare anche quanto riguardi il futuro estivo e, dunque, la prassi seguita da Pinto e colleghi da giugno in poi.

Calciomercato Roma, fari puntati per il doppio colpo in Bundes: non manca la concorrenza

Ai piani alti di Trigoria, già oggi, sono ben consapevoli di dover affrontare tutta una serie di questioni e aspetti, soprattutto alla luce dei diversi dubbi riguardanti la posizione di determinati giocatori, oltre che la permanenza di un Mourinho concentratissimo solo sul ‘qui e ora’ ma reduce da una fase in cui aveva lasciato intendere a più riprese di attendersi un tempestivo confronto con la proprietà.

Al netto dell’importanza del restare focalizzati sul presente e dei tanti dubbi riguardanti il futuro, non possono essere ignorati aggiornamenti di mercato che potrebbero essere già oggi profondi indicatori delle scelte degli addetti ai lavori per il prossimo mercato giallorosso. Particolare attenzione meritano gli aggiornamenti provenienti da Bild e riguardanti due interessanti profili della Bundesliga.

Oltre che a Danilho Doekhi dell’Union Berlin, la Roma sarebbe infatti sulle tracce anche del difensore centrale classe 2001, Micky van de Ven le cui qualità e giovane età hanno stimolato nobilissime avances quali quelle di Barcellona, Manchester City, Liverpool, Juventus, Milan e Inter.