Calciomercato Roma, presentata l’offerta: mettono la freccia per il colpo a zero

Calciomercato Roma, presentata l’offerta: hanno messo la freccia per il colpo a parametro zero. La concorrenza è sempre più folta

La concorrenza è sempre più folta e vede protagonista un altro club che, secondo quanto riportato da O Jogo, avrebbe messo la freccia per quello che potrebbe essere un importante colpo a parametro zero che anche la Roma, così come vi abbiamo raccontato da queste colonne, ha messo tra quelli che si potrebbero fare.

E se nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di un inserimento last minute della Real Sociedad, prossima avversaria della Roma, domani, in Europa League, oggi, dal Portogallo, svelano che per Grimaldo un altro cub questa volta francese avrebbe già presentato un’offerta che sotto l’aspetto economico è molto allettante per cercare di strappare il calciatore al Benfica. I lusitani stanno facendo di tutto per trattenerlo, ma per il momento tutti gli sforzi messi in campo da Rui Costa non hanno portato ai frutti sperati.

Calciomercato Roma, il Nizza vuole Grimaldo

Bene, tornando alla notizia di oggi ci sarebbe anche il Nizza sulle tracce dell’esterno spagnolo ex Barcellona che si sta mettendo molto in mostra in questa stagione. E i francesi avrebbero fatto dei passi in avanti superando la concorrenza delle altre squadre che sono moltissime che hanno cominciato a fare dei sondaggi da un poco di tempo. Non dimentichiamo che anche in Italia, oltre alla Roma, il profilo di Grimaldo piace: ci sono la Juventus che lo segue dallo scorso inverno e anche l’Inter, alle prese con dei problemi con gli esterni.

In ogni caso, quella che dovrebbe portare l’esterno alla sua prossima squadra, visto che ormai il Benfica sembra anche aver capito che non ci sono possibilità per trattenerlo, sarà una trattativa difficile. E c’è sicuramente un fatto che sarà determinante, quello della Champions League: lo spagnolo infatti vuole giocare la massima competizione europea, e sa di avere squadre che lo cercano che la disputeranno il prossimo anno. Ecco perché attenderà solamente la fine della stagione per decidere. E la Roma, ovviamente, è in corsa.