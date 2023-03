Calciomercato Roma, veto Modric per la firma: c’è stato l’incontro

Calciomercato Roma, il veto di Modric e quell’incontro con la dirigenza che spiega tutto. Gli ultimi aggiornamenti sul centrocampista croato accostato recentemente anche ai giallorossi.

Sebbene nella Capitale ci sia grande attesa e timore per i prossimi due impegni prima della pausa delle Nazionali, l’attenzione per il prossimo futuro non è stata certamente perse di vista, soprattutto alla luce dei tanti cambiamenti che potrebbero toccare il mondo capitolino a partire dal prossimo giugno.

Come sovente evidenziato, il più grande dubbio interessa la posizione di Mourinho e la permanenza di un tecnico che, seppur soggetto ad alcune critiche nel corso di questo suo secondo anno a Roma, continua ad essere visto come una sorta di ‘condicio sine qua non’ per continuare a far crescere la società tutta.

La presenza di un personaggio di tale carisma in panchina rappresenta certamente un baluardo di speranza nonché di consapevolezza, alla luce di una conoscenza e una saggezza di cui la Roma ha già potuto godere in più occasioni. Non è un caso che, oltre che la tutt’altro che snobbabile vittoria in Conference League, Mourinho abbia permesso di registrare importanti cambiamenti in casa Roma, compresa la consapevolezza di poter ambire a nobili e un tempo impensabili ingaggi.

Calciomercato Roma, il veto di Modric e un futuro da scrivere

I nomi di Wijnaldum e Dybala rispondono certamente molto bene a questa tassonomia di esempi e la pressoché universale speranza di permanenza di Mourinho a Roma anche il prossimo anno è da leggersi anche nella consapevolezza che José possa rappresentare anche un fattore di convincimento per nomi altisonanti e fondamentali per il progetto di crescita di cui detto sopra.

Particolare attenzione, su tale fronte, meritano gli aggiornamenti su Luka Modric, in scadenza contrattuale con il Real Madrid e la cui posizione rispetto ai Blancos è ancora in dubbio. Il croato non ha ancora disambiguato il proprio futuro e ha rappresentato un’intrigante suggestione anche per la Roma nel corso del Mondiale in Qatar, quando ha dimostrato di poter essere ancora più che all’altezza per scenari importantissimi.

Stando a quanto riferito, Modric avrebbe tenuto un dialogo con la dirigenza spagnola, ponendo il veto per l’ingaggio di Jude Bellingham, campioncino del Borussia Dortmund da tempo finito nel mirino delle Merengues e dell’èlite del calcio continentale, ‘sgradito’ però al 10 di Ancelotti perché visto come possibile sovvertitore delle gerarchie nate a centrocampo.

La posizione del croato, insomma, è ancora più in dubbio e certamente legata ad una delle trattative potenzialmente più calde del prossimo calciomercato. Da questa, forse, potrebbe dipendere anche la possibilità di vedere infiammate nuovamente le speranze di uno scenario Modric-Roma. Ciò che è certo è che Florentino Perez si trovi da tempo in una fase avanzata per portare Bellingham a Madrid: consequenziale e coerente per quanto detto fin qui la posizione di non totale contentezza di Luka.