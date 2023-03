Ping pong Roma-Inter: nuovo intrigo, dietrofront da 20 milioni

Calciomercato Roma, dalla Germania trapelano nuove indiscrezioni: il doppio scacco che coinvolge anche Juventus ed Inter. Gli ultimi dettagli.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Real Sociedad-Roma. Appuntamento al quale i giallorossi si presentano forti del 2-0 dell’andata, ma con la consapevolezza di non poter lasciare nulla di intentato. Servirà un approccio importante alla gara con Dybala e compagni che dovranno capitalizzare le occasioni che di volta in volta riusciranno a ritagliarsi.

Un ruolo importante sotto questo punto di vista sarà giocato dalle corsie laterali, uno dei fattori della gara d’andata. I capitolini all’Olimpico furono infatti in grado di difendersi con ordine riuscendo a pungere con rapide folate. La corsia mancina, sotto questo punto di vista, ha rivestito un ruolo di nevralgica importanza. La crescita esponenziale di Leonardo Spinazzola è stata una delle note più liete di questo primo scorcio di 2023, con l’ex esterno della Juventus che sta calamitando palloni importanti con consapevolezza e disinvoltura. Eventuali avvicendamenti sulla corsia mancina, però, non sono da escludere. La Roma ha infatti sondato esplorativamente la situazione legata ad Alex Grimaldo, legato al Benfica da un contratto in scadenza nel 2023.

Calciomercato Roma, Real Sociedad su Borna Sosa: via libera per Grimaldo?

Nelle ultime settimane il futuro di Grimaldo ha originato un vero e proprio caso. Sulle tracce del laterale iberico di piede mancino hanno infatti messo gli occhi diversi club in giro per l’Europa. Oltre alla Juventus, alla Roma e all’Inter anche la Real Sociedad, tra le altre, si è interessata al terzino del Benfica. Secondo quanto riferito dalla BILD, però, i prossimi avversari della Roma seguono anche altri profili per puntellare la corsia mancina.

Stando a quanto evidenziato dall’autorevole fonte tedesca, infatti, la Real Sociedad starebbe tastando anche la situazione relativa a Borna Sosa, terzino sinistro in forza allo Stoccarda al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2025. Rispetto a Grimaldo, però, Sosa ha una valutazione che si aggira sui 20 milioni di euro. Ricordiamo che in Italia soprattutto l’Inter ha provato a capire eventuali margini di manovra nel caso in cui si materializzasse l’addio di Gosens. Scenario ancora in divenire che potrebbe portare a nuovi colpi di scena.