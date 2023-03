Calciomercato Roma, cena annullata e tradimento gratis: pegno per Florentino Perez

Calciomercato Roma, cena saltata e ‘vendetta’ dopo la posizione presa da Florentino Perez. Anche i giallorossi avvisati.

La delicatezza e la complicatezza del momento attuale impongono di congelare qualsivoglia riflessione a lunga gittata e di restare concentrati su un presente che offre tanti impegni e che presenta tutti i presupposti per rilevarsi potenzialmente importantissimo per le sentenze di fine anno. Da queste, ovviamente, dipenderà anche il modus operandi di Tiago Pinto e colleghi, concentrati su una serie di questioni di non trascurabile importanza ma attualmente consci di non poter fare troppi calcoli per il prossimo calciomercato.

Numerose, infatti, le incognite per iniziare a capire bene quale debba essere la strada da seguire, anche e soprattutto alla luce di una posizione di Mourinho non ancora del tutto disambiguata e potenzialmente in grado di divenire autentica discriminante per i programmi di fine campionato. Questo non cancella comunque la consapevolezza di dover monitorare scenari e questioni che, indipendentemente da ciò che succederà nella Capitale, potrebbero profilarsi non poco interessanti per il trimestre estivo.

Come sovente rimarcato, in questi anni abbiamo assistito alla sempre più diffusa tendenza a investire su elementi in scadenza contrattuale o svincolati. Questo alla luce di una grande diffusione tra le fila dei calciatori del ‘costume’ di portare i propri contratti a rasentare la scadenza, così da poter aumentare ulteriormente il proprio potere decisionale.

Calciomercato Roma, Asensio-Barcellona e il ribaltone dopo il caso Negreira

Questo si è rivelato ovviamente uno scenario che riassume tutte le caratteristiche dell’arma a doppio taglio, causa dell’allontanamento dello svincolato Mkhitaryan, per esempio, ma anche ragione dei nobili approdi di Dybala o Matic.

Le potenziali occasioni a costo zero anche per la prossima estate sono numerose e, tra le varie, si continua a segnalare il nome di Marco Asensio. Il maiorchino non disdegnerebbe di rinnovare il proprio contratto con il Real Madrid ma è ben consapevole di aver raggiunto una posizione delicata che gli impedisce anche di ambire ai guadagni che ha in mente.

Sulle sue tracce, da tempo, si registrano avances italiane, tra cui quelle di una Roma che non ha mai disdegnato tale scenario, seppur conscia di dover riuscire a inquadrarlo negli ormai famosi paletti imposti al club. Il futuro di Marco, dopo le tante voci che lo volevano in Premier, potrebbe però proseguire in Liga. Secondo El Nacional, infatti, il maiorchino potrebbe essere una sorta di fio imposto al Real Madrid dal Barcellona.

Dopo la presa di posizione dei Blancos nel caso Negreira, infatti, i blaugrana hanno allentato i propri rapporti con Florentino Perez, annullando la cena in programma prima de El Clasico, durante la quale i due presidenti avrebbero toccato temi importanti quanto suggestivi quale quello della Superlega.

La su citata questione legata all’arbitro e al presunto scandalo hanno però fatto registrare un importante cambiamento, con la caduta del patto nato tra i due club che imponeva loro di evitare contese di elementi militanti nelle due rispettive realtà. Questo aveva dunque lenito anche le possibilità di vedere Asensio in Catalogna: adesso, però, la situazione è totalmente sovvertita e il futuro di Marco potrebbe essere un vero e proprio pegno imposto a Florentino Perez per lo sgarro.