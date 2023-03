Calciomercato Roma, dietrofront Barcellona: nuovo ostacolo per Pinto

Calciomercato Roma, il Barcellona avrebbe optato per un cambio repentino di strategia. I blaugrana non hanno alcuna intenzione di affondare il colpo: ora cambia tutto.

Nella gara di ritorno contro la Real Sociedad un ruolo di indicibile importanza sarà inevitabilmente ricoperto dalla tenuta a livello difensivo. La Roma dovrà riuscire a contenere la forza d’urto dei padroni di casa, che proveranno ad avere verosimilmente un approccio veemente al match. Smalling e compagni dovranno provare a ridurre al minimo gli errori sotto questo punto di vista.

Non ha potuto nulla al cospetto dello strapotere del Napoli, invece, l’Eintracht Francoforte di Evan N’Dicka. I tedeschi sono stati letteralmente schiantati dallo strapotere della compagine di Spalletti, capaci di fare il bello e il cattivo tempo e gestire a proprio piacimento i ritmi della partita. N’Dicka non ha brillato ma tutta la compagine di Glasner si è sciolta come neve al sole al cospetto di un Napoli scintillante. Puntando il focus sulla situazione relativa al futuro del centrale francese, ci sono delle novità da tenere in estrema considerazione.

Calciomercato Roma, il Real Betis si fionda nuovamente su N’Dicka

Ricordiamo che N’Dicka non ha rinnovato il suo contratto con l’Eintracht in scadenza nel 2023 sebbene il club di Francoforte stia spingendo molto per provare a raggiungere la quadra definitiva. Accostato a diversi club in giro per l’Europa come Barcellona, Arsenal e Psg, N’Dicka ha diversi estimatori anche in Serie A. Oltre alla Roma, infatti, anche la Juventus, l’Inter e proprio il Napoli hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Interessanti indiscrezioni, però, trapelano dalla Spagna.

Secondo quanto riferito da Estadio Deportivo, infatti, il Barcellona avrebbe cominciato a guardarsi intorno, mollando momentaneamente la presa su N’Dicka. I blaugrana erano dati ad un passo dall’acquisto a parametro zero del difensore transalpino. Con il passare delle settimane, però, l’entourage del difensore avrebbe allacciato nuovamente i contatti con il Real Betis, che ha fatto irruzione nella trattativa con l’intento di scombussolare definitivamente i piani. Staremo a vedere cosa succederà e se il dietrofront del Barça sia o meno strategico.