Calciomercato Roma, Joya Friedkin: soldi extra per blindare Dybala

Calciomercato Roma, i Friedkin alla ricerca di soldi extra per blindare Dybala: ecco come può arrivare la “Joya” per tutti

Trattenere Dybala, blindarlo per i prossimi anni, è sicuramente uno degli obiettivi dei Friedkin. Il futuro dell’argentino, ovviamente, anche per via di quella clausola inserita nel suo contratto, dipende da tanti fattori. Sportivi principalmente, perché servirebbe per esseri certi una qualificazione alla prossima Champions League, ma anche Mourinho, in questa operazione, potrebbe di nuovo fare la differenza. Qualora lo Special One dovesse rimanere in sella, allora anche Dybala non avrebbe dubbi.

Ovvio che c’è anche la questione economica. Un giocatore del genere, che attira i migliori club europei, potrebbe ambire a molti soldi come ingaggio. Ma i Friedkin, aiutati anche dalla Joya, potrebbero riuscire a ricavare quei milioni che servono per blindare non solo il giocatore ma anche per aiutare Pinto a investire sul mercato e avvicinare anche Mourinho ad un futuro giallorosso. Ma come potrebbe aiutare Dybala la Roma? Il motivo ve lo spieghiamo sotto.

Calciomercato Roma, influencer Dybala

In questo inizio dei 2023 infatti, Dybala, così come scrive il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, è il settimo giocatore più cercato su Google a livello Mondiale. Dietro ai mostri sacri che sono Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar, Lewandowski e Benzema. Sì, dopo di loro, c’è l’argentino della Roma che ha toccato i 55milioni di followers su Instagram nei giorni scorsi.

Ovvio che di riflesso anche i giallorossi ci hanno guadagnato sui social che ovviamente indirizzano in questo periodo le scelte di molti, anche di possibili sponsor che si potrebbero avvicinare al mondo giallorosso. E i Friedkin, di gente che potrebbe sfruttare l’immagine giallorossa per aumentare il proprio giro di affare, ne è alla ricerca e anche la tournée giapponese nel momento della sosta per il Mondiale è da leggere sotto questo senso. Insomma, i soldi per Dybala la Roma li potrebbe trovare anche grazie a Dybala. Tutti insieme. Perun futuro magico. Che comprende anche Mou, ovviamente.