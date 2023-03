Calciomercato Roma, l’addio è cosa certa: anche il Milan pensa al colpo

Calciomercato Roma, anche lui è stato inserito nella lista degli esuberi e l’addio ormai è cosa certa. Anche il Milan pensa al colpo

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di quelli che sono gli esuberi del Chelsea per la prossima stagione e tra questi c’è anche Ziyech, il fantasista che interessa alla Roma e anche al Milan che, alla fine dell’annata agonistica, dovrebbe lasciare la squadra di Potter. Ma l’ex Ajax è solamente uno dei tanti e, dall’Inghilterra, rilanciano anche un altro nome che potrebbe interessare i club italiani.

Secondo footballinsider infatti, la squadra londinese sarebbe pronta ad ascoltare offerte per un altro giocatore, anch’esso nei mesi scorsi accostato alla società dei Friedkin, non solo per fare spazio a quelli che potrebbero essere dei nuovi arrivi, ma anche e soprattutto per sfoltire una rosa adesso troppo ampia che costringe il tecnico a mandare in tribuna parecchi ogni weekend. Il nome è quello di Loftus-Cheek, centrocampista classe 1996, con oltre 150 presenze in Premier League, che potrebbe cambiare aria.

Calciomercato Roma, anche il Milan su Loftus-Cheek

Dall’Inghilterra rilanciano un interesse assai importante di Roma e Milan anche in questo caso, ma ci sarebbero almeno 5 squadre del campionato inglese che guardano con interesse alla situazione attorno al giocatore. Che ha un contratto in scadenza nel 2024 con un’opzione di rinnovo per un altro anno e che si potrebbe muovere per una ventina di milioni di euro. Forse qualcosa in meno a dire il vero nonostante nelle ultime gare di Premier sia stato impiegato con una certa regolarità.

La Roma quindi, impegnata questa sera in Europa League contro la Real Sociedad in una partita assai caldo e con gli uomini di Mou chiamati a difendere il doppio vantaggio conquistato all’Olimpico, non pensa solo al campo ma pure a quelle che potrebbero essere le trattative per la prossima stagione. E Loftus-Cheek potrebbe essere un innesto molto importante, che ha qualità e che viene abbinata ad una buona presenza fisica. Non sarà facile, ma la Roma c’è.