Calciomercato Roma, offerta più alta e firma: Pinto piazza il colpo

Calciomercato Roma, Pinto ha alzato l’offerta e il colpo sembra essere davvero vicino. Fumata bianca in arrivo per la gioia di Mourinho

Il colpo Pinto, forse, lo ha piazzato. Sì, perché secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni il general manager della Roma ha fatto centro. E non si tratta di un colpo qualsiasi, ma di un elemento che andava blindato e che adesso sembra proprio essere a un passo dalla firma.

Il futuro di Smalling, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere ancora giallorosso. Il difensore come sappiamo ha un contratto in scadenza alla fine della stagione e nei mesi scorsi ha ricevuto una doppia offerta giallorossa. Che però non lo aveva del tutto convinto e questo temporeggiamento, anche per via di un interesse concreto dell’Inter, ha messo paura ala dirigenza capitolina che ha deciso di alzare l’offerta. Secondo quanto riportato da Il Messaggero in edicola questa mattina, l’affare è ad un passo dalla chiusura.

Calciomercato Roma, Smalling rinnova

Pinto ha messo sul piatto 3,5 milioni di euro a stagione per convincere il giocatore, sapendo quanto è fondamentale nello scacchiere tattico giallorosso. Un modo per respingere al mittente tutte le offerte che il difensore inglese ha ricevuto e per farlo rimanere anche per le prossime stagioni agli ordini di Mourinho. Che sotto questo aspetto, adesso, può essere tranquillo. Un suo fedelissimo rimarrà ancora a Trigoria.

Un colpaccio quello di Pinto, un colpaccio per la Roma. Perché nel corso di questo tempo abbiamo capito quanto è importante il giocatore e quanto può dare ancora ai colori giallorossi. Smalling è anche un punto di riferimento per i compagni di reparto e anche per la squadra intera. Insomma, in poche parole, è diventato imprescindibile. Ed è anche giusto, arrivati a questo punto, riconoscerglielo anche sotto il profilo prettamente economico. E allora la fumata bianca è davvero in arrivo. Le indiscrezioni di oggi, infine, erano stato riportate nei giorni scorsi anche da calciomercato.it. Piovono conferme.