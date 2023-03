Calciomercato Roma, Ziyech chiude il cerchio: concorrenza demolita

Calciomercato Roma, il futuro di Ziyech potrebbe riservare un epilogo assolutamente a sorpresa. Dall’Inghilterra ne sono sicuri: nuova proposta allettante.

Tra gli intrighi che hanno animato la scorsa campagna acquisti, una menzione speciale non può non essere fatta per la telenovela Ziyech. L’esterno offensivo del Chelsea, accostato con decisione anche alla Roma, sembrava ad un passo dal vestire la maglia del Psg prima che clamorosi problemi burocratici facessero saltare l’affare a pochi passi dal gong.

Ritornato a Londra, Ziyech sta facendo fatica a ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere tattico di Potter. Sebbene abbia collezionato diverse presenze importanti, l’ala marocchina di passaporto olandese non ha praticamente mai visto il campo negli appuntamento da dentro o fuori che hanno visto protagonisti i Blues nell’ultimo periodo. Rinviato per causa di forza maggiore, l’addio di Ziyech al Chelsea sembra essere stato soltanto posticipato. L’ultima faraonica campagna acquisti portata avanti dai londinesi ha fatto sì che Ziyech finisse inevitabilmente nella lista degli esuberi.

Calciomercato Roma, l’Ajax pensa al grande ritorno di Ziyech

Le chances di un suo possibile approdo in Serie A non è da escludere, anche se al momento non rappresenta l’opzione più calda. Sondato – tra le altre – anche dall’Atletico Madrid, per Ziyech potrebbe infatti schiudersi un’occasione a sorpresa. Secondo quanto riferito dal Daily Express, infatti, sulle tracce della funambolica ala del Chelsea si sarebbe messo l’Ajax, in quello che – se si dovesse materializzare – si configurerebbe come il più classico dei ritorni di fiamma.

Ricordiamo che il Chelsea per acquistare Ziyech ha versato nelle casse dell’Ajax qualcosa come 40 milioni di euro solo due anni e mezzo fa. Legato ai londinesi da un contratto in scadenza nel 2025, il classe ’93 nativo di Dronten potrebbe anche partire in prestito.

Del resto proprio con questa formula si stava formalizzando il suo trasferimento all’ombra della Tour Eiffel, prima che il dietrofront a sorpresa scrivesse la parola fine ad uno degli intrighi più emozionanti dei mesi scorsi. L’Ajax starebbe dunque lavorando sotto traccia all’acquisto di una pedina fondamentale di quello che è stato lo scacchiere dei sogni di ten Hag. Staremo a vedere quello che succederà.