Colpo di scena Roma-Juventus: così vola da Zaniolo

Calciomercato Roma, dalla Turchia rilanciano l’interessamento del Galatasaray per l’acquisto di un calciatore da tempo nel mirino, tra le altre, anche della Juventus.

Il fischio d’inizio di Real Sociedad-Roma è sempre più vicino. Match dal peso specifico non indifferente per i giallorossi che forti del 2-0 dell’andata, dovranno essere molto bravi a contenere le sfuriate iniziali dei padroni di casa. Dybala e compagni si giocano molto in un appuntamento deluxe che potrebbe far svoltare in maniera determinante la stagione dei capitolini.

In questi primi mesi del nuovo anno la Roma sta ricevendo risposte importante dalle corsie esterne. Con costanza di rendimento e spirito di abnegazione Leonardo Spinazzola è ormai ritornato in pianta stabile su livelli molto alti. Anche Karsdorp si sta ritagliando un ruolo importante anche se (soprattutto) da subentrato. Ciò non toglie, però, che Pinto stia continuando a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti dal punto di vista benefit-cost. Non sorprende, dunque, come la Roma stia seguendo da diverso tempo l’evolvere della situazione legata ad Alex Grimaldo per il quale, però, si sta creando una vera e propria asta.

Calciomercato Roma, anche il Galatasaray su Grimaldo: lo scenario

Ricordiamo che il laterale mancino in forza al Benfica non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club lusitano in scadenza nel 2023, sebbene siano stati effettuati notevoli passi in avanti nel corso delle ultime ore. Rui Costa sta puntando molto sul prolungamento del contratto di una delle bandiere del club e vorrebbe trovare la quadra definitiva in tempi relativamente brevi. Di sicuro non mancano, comunque, i club interessati a Grimaldo.

In Italia l’esterno mancino fa gola a Juventus, Inter, Milan e Napoli. In Premier League in tempi e modi diversi il Fulham, il Nottingham Forest e il Wolverhampton hanno effettuato sondaggi esplorativi. Il Barcellona è da tempo sulle sue tracce ma non ha ancora affondato il colpo mentre il Nizza da poco si è aggiunta alla folta lista di pretendenti.

Lista che comprenderebbe anche il Galatasaray che stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Turchia avrebbe cominciato a dirottare le sue attenzioni sul forte esterno mancino del Benfica. Secondo quanto riportato da Aksam.com, anche il club di Istanbul sarebbe interessato ad ingaggiare Grimaldo, nel caso in cui quest’ultimo non dovesse rinnovare il suo contratto con le “Aquile”. Un’offerta concreta fino a questo momento non è ancora partita ma i sondaggi sotto traccia del Gala potrebbero contribuire a far saltare il banco nel corso delle prossime settimane.