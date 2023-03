Calciomercato Roma, addio UFFICIALE e ribaltone gratis: De Zerbi decisivo

Calciomercato Roma, addio UFFICIALE per l’ex Juventus. Anche Tiago Pinto osserva con interesse, ecco cosa sta succedendo.

Il momento dei giallorossi è stato fin qui certamente contraddistinto da una serie di eventi di non trascurabile importanza. Basti pensare ai fatti dell’ultimo mese, contraddistinti dall’inattesa doppia caduta con la Cremonese e il passo falso con il Sassuolo, rappresentanti degli scacchi certamente non nobili e vere e proprie occasioni perse.

In entrambi i casi, infatti, la Roma ha dissipato nobili opportunità. Nel caso della sconfitta interna con Ballardini, gli uomini di Mourinho hanno cestinato quella chance di avvicinarsi alla finale di Coppa Italia dopo quella sorta di autostrada venuta a nascere con le eliminazioni di Milan e Napoli. Al contempo, la seconda caduta con i grigiorossi, unitamente a quella con il Sassuolo meno di sette giorni fa, ha cancellato la chance di piazzarsi momentaneamente al secondo posto, senza approfittare delle sconfitte di Atalanta e Inter, oltre che il pareggio del Milan.

Calciomercato Roma, esonero UFFICIALE per Vieira: cambiano gli scenari per Zaha?

Pensare troppo al passato, seppur molto recente, non ha però adesso senso. Piuttosto, bisogna guardare con attenzione ad un futuro che colloca la Roma in un momento molto delicato e potenzialmente decisivo. Domenica, prima della pausa per le Nazionali, la Roma affronterà infatti la Lazio di Sarri nel delicatissimo e cruciale derby dal sapore di Champions. Dopo di che, anche l’Europa League entrerà nel vivo.

Da questi momenti potrebbero certamente dipendere le sorti della squadra e del club, atteso da diversi interventi nel corso del calciomercato, ovviamente legati anche ai traguardi raggiunti in questo campionato. I nomi monitorati da Tiago Pinto e colleghi restano numerosi, seppur con la consapevolezza di dover attendere il mese di giugno per comprendere bene i margini di possibilità di intervento.

Particolare attenzione merita, comunque, l’esonero di Patrick Vieira. L’ex Juventus e Milan è infatti stato sollevato in queste ore dall’incarico di allenatore del Crystal Palace, a pochi giorni dal complicatissimo incontro con l’Arsenal e dopo la sconfitta maturata con il Brighton di De Zerbi. Questo potrebbe apportare dei cambiamenti anche relativamente alle decisioni societarie sul mercato, con Pinto e colleghi certamente interessati.

Questo alla luce delle avances di lunga data nei confronti di Wilfred Zaha, eclettico e qualitativo attaccante in scadenza contrattuale finito nel mirino anche dei giallorossi, oltre che di tanti altri club europei e di quel campionato saudita che, dopo Cristiano Ronaldo, sta provando a convincere anche lui a suon di milioni. La possibilità di vedere cambiare gli scenari sono comunque dietro l’angolo. Seguiranno aggiornamenti.