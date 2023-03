Calciomercato Roma, Inter in scacco: dietrofront immediato

Calciomercato Roma, l’irruzione a sorpresa può cambiare nuovamente i piani per l’esterno: effetto domino immediato, Inter e Juve coinvolte.

La qualificazione ottenuta ai quarti di finale di Europa League è sicuramente un ottimo biglietto da visita per la Roma di José Mourinho. Un volano che potrebbe traghettare Dybala e compagni sia in termini di motivazioni che di entusiasmo. Per l’ennesima volta contro i baschi i giallorossi hanno fornito una prova coriacea, attenta e caparbia, non disdegnando di tanto in tanto qualche squillo importante in verticale con cui esorcizzare la pressione avversaria.

Nello scacchiere tattico di Mourinho gli esterni stanno ricoprendo un ruolo sempre più importante. Oltre a Spinazzola, infatti, anche Rick Karsdorp ha risposto presente alle sollecitazioni del tecnico lusitano. Un’ottima notizia per la Roma e per Pinto, dal momento che il GM dei capitolini potrà approcciarsi alle prossime trattative di mercato con rinomate certezze. Non è un caso, infatti, che i capitolini diverse settimane fa abbiano scandagliato il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti con cui rimpolpare la batteria dei propri esterni. Nella lista dei desideri della Roma, tra i diversi nomi, è finito anche Alex Grimaldo, per il quale la concorrenza, però, è ancora molto folta.

Calciomercato Roma, da Grimaldo a Guerreiro: cosa sta succedendo

Il laterale mancino del Benfica, infatti, è legato alle Aquile da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato. Sulle sue tracce si sono messi diversi club italiani che fiutano un affare invitante in termini di qualità-prezzo. Oltre alla Roma, infatti, anche Juventus, Inter, Napoli e Milan in tempi e modi diversi hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire il da farsi. Inoltre Grimaldo continua a far gola a svariati club in Premier League. Nelle scorse settimane, infatti, si erano aggiunti alla lista dei pretendenti anche Leeds e Wolverhampton che, però, potrebbero ora virare su un altro terzino di piede mancini.

Secondo quanto riferito da 90 min.com, infatti, i due club di Premier League avrebbero messo nel mirino Guerreiro, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund e desideroso di intraprendere una nuova importante esperienza. Seguito da vicino anche dall’Inter, Guerreiro sta calamitando le attenzioni di molte big in giro per l’Europa. Scenario che, se dovesse concretizzarsi, potrebbe nuovamente cambiare le sorti di Grimaldo, in un incredibile effetto domino. A quel punto, infatti, la concorrenza per il terzino del Benfica sarebbe meno nutrita e potrebbero dunque aprirsi scenari importanti per i club italiani. Staremo a vedere.