Calciomercato Roma, vendetta Inter: scambio in estate

I nerazzurri hanno intenzione di rovinare i piani della Roma nella prossima finestra estiva di calciomercato con un affare

Cominciare a muoversi in questi mesi per preparare il calciomercato estivo è sicuramente fondamentale per tutti i direttori sportivi e general manager delle squadre. Anche Tiago Pinto si sta muovendo per cercare di preparare le trattative che ci saranno in estate, con Mourinho che ha intenzione di migliorare la rosa. Lo Special One ha sempre in mente l’obiettivo deciso inizialmente con i Friedkin, ovvero alzare l’asticella.

Per farlo nella prima stagione l’allenatore della Roma ha alzato al cielo la Conference League, vinta nella finale di Tirana. Le intenzioni della proprietà sono state rese note sin da subito, con molti acquisti di livello effettuati già due anni fa. In quell’estate, infatti, è approdato nella Capitale Tammy Abraham, che ha poi segnato ben 27 reti in tutte le competizioni. Numeri molto importanti per l’inglese, che in questa stagione sta facendo un po’ più di fatica.

La scorsa estate, invece, sono arrivati molti nomi importanti, come quelli di Paulo Dybala, Georginio Wijnaldum, Nemanja Matic e Andrea Belotti. I quattro sono stati presi quasi tutti a parametro zero, ad eccezione dell’olandese che è approdato in prestito. Nei piani di Mourinho, però, c’è quello di migliorare la difesa e solo a gennaio è arrivato Diego Llorente, ma a titolo temporaneo.

Calciomercato Roma, ipotesi scambio Inter-Manchester United

A fine anno lo spagnolo dovrebbe tornare al Leeds e per questo motivo Pinto si sta guardando intorno per cercare il profilo adatto per migliorare la rosa. Questo è già stato individuato in Victor Lindelof, che non se la sta vivendo bene con il Manchester United.

Come riporta Football Insider, però, i Red Devils stanno preparando il futuro per lo svedese e hanno deciso di rovinare i piani di Mourinho. A ten Hag, infatti, interessa molto Denzel Dumfries dell’Inter e per prenderlo ha intenzione di offrire proprio il centrale svedese come scambio. Visto che i nerazzurri rimarranno senza Milan Skriniar, pronto a cambiare aria in estate, il club inglese ha intenzione di offrire subito un’alternativa in modo da assicurarsi l’ex Psv.