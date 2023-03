Caso Juventus, “Bianconeri fuori dall’Europa”: c’è l’annuncio

Caso Juventus, annuncio in diretta su quello che potrebbe succedere la prossima stagione. “Bianconeri senza Europa”

Le prossime settimane saranno assai interessanti per capire quello che succederà attorno alla Juventus. I piemontesi, impegnati come la Roma in Europa League, attendono la decisione sul ricorso e, inoltre, il prossimo 27 marzo saranno protagonisti nell’udienza preliminare del processo Prisma, quello della Procura di Torino.

Vabbè, questi sono altri fatti che interessano poco, quello che interessa ai tifosi delle altre squadre e ovviamente se verrà confermata o meno la penalizzazione di quindici punti che forse ha tolto la squadra di Allegri fuori dalla corsa alla prossima Champions League. Certo, qualora ci fosse la rimonta, sarà difficile comunque che la Juve possa giocare le coppe europee l’anno prossimo. A meno secondo quelle che sono le parole del direttore di TuttoSport Guido Vaciago che è intervenuto durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY.

Caso Juventus, le parole di Vaciago

“Io credo che la Juventus non rischi la retrocessione. Io immagino una Juventus, forse senza Europa” ha detto Vaciago che poi ha intrapreso un discorso su quelli che possono essere i movimenti di mercato. Poi, le parole, sono andate sulla sentenza che ha stravolto la classifica della Serie A.

“La Juventus ha fatto un ricorso interessante e solido. Credo che la sentenza Torsello abbia molti punti deboli e penso sia una pessima sentenza. Io non mi auguro niente da questo punto di vista e aspetto che il Collegio decida e poi commenteremo la sua decisione. Questo è un momento brutto per il calcio italiano, anzi, se proprio devo augurarmi qualcosa è che la legge sia uguale per tutti. Noi dobbiamo vigilare, come mass media, sul fatto che le leggi vengano applicate su tutti”.

Infine, un pensiero: “Io credo che non tutte le squadre che hanno commesso la violazione con la Juventus siano state condannate. Questa è una disparità di giudizio, molto grave, che salta subito agli occhi. Non mi si venga a dire che questo sia un problema di mancanza di prove. Lancio una riflessione, le plusvalenze, a specchio e fittizie, sono state commesse da molte società italiane in molti casi con un meccanismo altrettanto sistematico. Se pagasse una sola società per me è ingiusto. Devono pagare tutte le società coinvolte”.