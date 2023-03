Roma, altra tegola per Mourinho: si opera domani

Roma, altra tegola per Mourinho in vista del derby: domani il giocatore si sottoporrà ad un intervento chirurgico

Che non si trattava di una cosa di poco conto lo si era capito subito, sin dal momento della sua uscita dal campo dopo uno scontro di gioco con il difensore della Real Sociedad. Ma da qui a pensare all’operazione ce ne passava. Eppure è così, secondo le informazioni che sono state riportato da Il Tempo.

Servirà l’intervento chirurgico a Karsdorp, che dopo i controlli ai quali si è sottoposto, ha capito che si trattava di una frattura al naso. L’intervento sarà domani e ovviamente il giocatore sarà out per il derby di domenica pomeriggio contro la Lazio. Non una buona notizia per Mourinho che aveva ritrovato il difensore olandese dopo diverso tempo e dopo i fatti di Sassuolo.

Roma, Karsdorp si opera

Il colpo preso da Rico, che nell’occasione è stato anche ammonito, è stato violentissimo tant’è che Rick ha dovuto abbandonare il campo e fare spazio a Zalewski. In panchina si era accomodato con un tampone nella narice destra per bloccare il flusso di sangue. E già si era capito che la cosa sarebbe stata importante. Ma non così importante. E invece ecco un’altra defezione per Mourinho in vista della stracittadina.

Karsdorp quindi non ci sarà. E adesso lo Special One dovrà capire quali scelte fare in questi due giorni che mancano ad una partita sentitissima. Domani inoltre non ci sarà nessuna conferenza stampa a Trigoria, e nessuno darà indicazioni su quella che potrebbe essere la formazione titolare dei giallorossi contro la Lazio. Qualcosa ovviamente si sa, e lo si potrebbe intuire, ma per il resto poco o nulla. Non è un problema, ovvio, il problema è capire come sostituire l’olandese che non ci sarà e che rientrerà, ormai, dopo la sosta.