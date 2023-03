Calciomercato Roma, bomber alla ribalta: sfida a Milan e Inter

La Roma ha messo nel mirino un nuovo attaccante da regalare a Mourinho. La concorrenza non manca ma c’è un dettaglio che agevola Pinto.

Alla fine della stagione mancano ancora oltre 2 mesi ma intanto la Roma ha cominciato a sondare il mercato alla ricerca di possibili rinforzi. José Mourinho, per restare sulla panchina giallorossa, chiederà colpi di qualità ed il club, nei limiti del settlement agreement, cercherà di accontentarlo.

Il direttore generale Tiago Pinto ha inserito nel proprio taccuino diversi calciatori, con i quali potenziare la rosa e renderla maggiormente competitiva ad alti livelli. La priorità, in particolare, consisterà nel prendere un adeguato sostituto di Nicolò Zaniolo, passato al Galatasaray. A gennaio la dirigenza ha tamponato la sua partenza ingaggiando a parametro zero Ola Solbakken tuttavia il norvegese, tra difficoltà di ambientamento e problemi fisici, non è riuscito a fornire contributi concreti alla causa.

Da qui la necessità di mettere a segno almeno un colpo, così da potenziare il pacchetto offensivo e garantire a Mourinho più scelte. A Pinto, ad esempio, piace Adama Traoré la cui avventura al Wolverhmapton si concluderà a giugno. Lo spagnolo è in scadenza e, fin qui, ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo ricevute. Il suo obiettivo è quello di andare via e mettersi alla prova in altri contesti. Una vera e propria occasione a basso costo, comunque complicata da concretizzare a causa dell’interessamento dell’Atletico Madrid. I capitolini, inoltre, sono attivi sul fronte Houssem Aouar mentre in queste ore si è parlato di un possibile affondo per Mateo Retegui.

Roma, occhi puntati su Retegui

Il classe 1999 in forza al Tigres, convocato dal Ct della Nazionale italiana Roberto Mancini in vista delle sfide contro l’Inghilterra (23 marzo) e Malta (26), ha una clausola rescissoria fissata a 18 milioni. Una cifra alla portata della Roma che, nelle prossime settimane, dovrà valutare la posizione di Tammy Abraham e Andrea Belotti.

Gracias a mis compañeros, entrenadores, cuerpo médico, gente de prensa, a la gente de seguridad, a los cocineros, a los cancheros, útileros, y a toda la familia de Estudiantes por el cariño, por el apoyo, y por todo este tiempo compartido. Están en mi corazón.

GRACIAS 🦁❤️ pic.twitter.com/5clz6ZkNWY — Mateo Retegui (@mateoretegui) June 22, 2020

L’inglese, ad esempio, è nel mirino del Chelsea (che può riacquistarlo mettendo sul piatto 75 milioni) e del Manchester United. L’ex Torino invece, ancora a secco in campionato, non è sicuro di poter restare nella città Eterna anche nella stagione 2023/24. Retegui, stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, è seguito pure dall’Inter e dal Milan. La concorrenza, quindi, non manca e centrare l’obiettivo Pinto sarà chiamato ad attivarsi per tempo. La Roma, intanto, c’è.