Sorteggio quarti Europa League, UFFICIALE: l’avversaria della Roma

Sorteggio Quarti di finale Europa League, adesso è UFFICIALE: ecco l’avversaria della Roma di Mourinho.

Sin dall’arrivo di José nella Capitale si è percepita un’aura diversa nonché la consapevolezza che nulla sarebbe stato lasciato al caso e che si sarebbe iniziato a perseguire con ogni forza e veemenza qualsivoglia strada che consentisse di portare trofei e migliorare lo status di un club che da tempo anela a importanti trionfi.

Lo abbiamo visto già lo scorso anno in Conference League, affrontata da Abraham e colleghi con grande serietà e con la palese voglia di arrivare in fondo a un torneo che, dopo i partitici snob iniziali, si è rivelato molto meno semplice del previsto. Basti chiedere alla Lazio di Sarri, prossima avversaria della Roma in campionato e reduce dalla cogente eliminazione per mano dell’AZ Alkmaar, emblema della tutt’altro che esile difficoltà sottintesa a questa competizione.

Sorteggio Quarti di finale Euopa League, UFFICIALE: ecco l’avversaria della Roma

Dopo aver trionfato in quel di Tirana, la Roma ha quest’anno poi intrapreso il cammino nella competizione europea di grado superiore, quell’Europa League posta a ‘intermezzo’ di Conference e Champions League e da sempre vantante un fascino e un grado di difficoltà a dir poco nobili.

Ne sa qualcosa lo stesso Mourinho, vincitore di due edizioni di questa competizione e attualmente ai quarti di un percorso che ha sin dal primo momento affrontato con la già citata serietà e voglia di vincere che da sempre lo contraddistinguono. Seppur distintosi per una resa non felicissima ai gironi, la Roma ha già superato due ostacoli importanti quali Salisburgo e Real Sociedad.

L’urna di Nyon, dopo il pareggio senza reti di ieri sera, contraddistinto da un atteggiamento tattico attentissimo e concreto, ha dato in questi minuti il proprio responso. Dopo gli accoppiamenti di Champions League che hanno interessato le tre italiane, Napoli, Milan e Inter, sta per arrivare la sentenza anche per Roma e Juventus.

In Champions League il cammino del Napoli è apparso come quello maggiormente levigato per l’approdo in finale. Più in generale, mai come quest’anno sembra esserci la possibilità di assistere ad una finale di Champions con una squadra di Serie A, alla luce degli accoppiamenti valevoli per quarti e semifinali che vedranno Napoli o Milan affrontare una tra Inter o Benfica.

Sorteggio Europa League: la diretta testuale

Tornando alle questioni giallorosse, è ormai prossimo all’inizio il sorteggio di Euorpa League, attenzionato ovviamente dalla Roma, dalla Juventus e le altre rimanenti sei squadre che cercheranno di approdare alla Puskas Arena di Budapest il 31 maggio 2023. Guai però ad abbandonarsi a voli pindarici: giusto continuare a ragionare step by step, a partire dai responsi prossimi giungenti da Nyon. Questi gli accoppiamenti.

Manchester United-Siviglia

Juventus-Sporting Lisbona

Bayer Leverkusen – Union SG

FEYENOORD-ROMA

Questi poi gli accoppiamenti del tabellone per il cammino verso la finale di Budapest. La vincitrice tra Juventus e Sporting affronterà una tra Manchester United e Siviglia. La vincitrice tra i giallorossi e gli olandesi approderà in semifinale contro una squadra tra Bayer Leverkusen e Union SG.