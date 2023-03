Calciomercato Roma, allarme rosso in corsia: Simeone scocca la freccia

Calciomercato Roma, allarme rosso sulla corsia mancina: Simeone lo ha puntato ed è pronto all’assalto. Bruciata anche la Juventus

Anche il Cholo Simeone punta all’affare, a parametro zero, in corsia. Un affare che anche la Roma ha assaporato da un poco di tempo, e anche la Juventus sperava di poter chiudere. Ma dalla Spagna svelano che anche per via di alcuni infortuni che hanno colpito l’Atletico, lo stesso club madrileno avrebbe deciso di accelerare per l’esterno.

Il nome in questione è quello di Grimaldo, difensore del Benfica, che in Italia si rivedrà nelle prossime settimane quando la sua squadra dovrà presentarsi a San Siro per affrontare l’Inter in Champions League. E, anche all’Inter, a dire il vero, lo spagnolo è stato accostato ma sempre con minore insistenza di altre società. Il suo profilo piace parecchio a diversi club che vorrebbe sfruttare, come ormai sappiamo, la possibilità di poterlo prendere senza versare un euro nelle casse del club lusitano.

Calciomercato Roma, l’Atletico accelera

In ogni caso adesso c’è anche l’Atletico, che ha deciso decisamente di accelerare per cercare di chiudere in anticipo la questione. Grimaldo, per il momento, nonostante un pressing asfissiante da parte del Benfica, ha deciso di temporeggiare e di attendere le offerte che gli arriveranno nel corso di questi mesi prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro. In ogni caso appare difficile si possa arrivare alla fumata bianca per il rinnovo, la sensazione è che sarà addio.

Un addio lungo un anno o quasi. Perché è da diversi mesi che si parla del giocatore che la Roma, come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, aveva messo nel mirino soprattutto per la questione relativa a Spinazzola che, a differenza di quanto fatto vedere nell’ultimo periodo, non riusciva a dare quelle garanzie richieste da Mourinho sulla corsia.