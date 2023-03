Calciomercato Roma, da Abraham a Osimhen: scelta fatta, doppio colpo da 163 milioni

Calciomercato Roma, da Abraham ad Osimhen: la scelta l’hanno fatta e preparano il doppio colpo da 163 milioni di euro

La prossima estate sarà molto calda. Non solo per le solite temperature che qualche volta, soprattutto a Roma, fanno mancare l’aria, ma anche per quelle che possono essere diverse trattative di mercato che possono coinvolgere i giallorossi. Di certo c’è che uno dei nomi da tenere in considerazione molto seriamente sarà quello di Abraham che così come vi abbiamo già raccontato, potrebbe entrare nel mirino di diversi club della Premier League.

C’è da dire, inoltre, che la prossima estate il Chelsea potrà usufruire di quel diritto di recompra fissato a 80 milioni di euro per riprendersi l’attaccante inglese. Ma in questo momento appare difficile che i Blues possano tornarci in maniera così prepotente. Certo, la squadra di Potter che ha investito tanto sul mercato un attaccante centrale non lo ha preso. Quindi non si può davvero escludere nulla. Il nome di Abraham, comunque, nel corso degli ultimi mesi è stato accostato anche al Manchester United. Ma forse, i Red Devils, non saranno un pensiero particolare per Pinto.

Calciomercato Roma, lo United ha scelto Osimhen

Sì, perché secondo quelle che sono le informazioni riportate da FootballInsider, la squadra di Ten Hag ha sì deciso di mirare all’Italia per rinforzarsi, ma non alla Roma, ma al Napoli, sognando quello che potrebbe essere un doppio colpo clamoroso. Non solo Osimhen, ma anche Kim, per un investimento totale di 163 milioni di euro.

Se fosse così, e dalle parti di Trigoria lo sperano, una pretendente in meno per Abraham e un pensiero in meno per Pinto. Che dovrà cercare di blindare i migliori anche per trattenere Mourinho, che entrerà nel suo ultimo anno di contratto, e che ancora il suo di futuro non lo ha deciso. Intrecci di mercato insomma, anche importanti, che toccano la Roma. Speriamo ovviamente che tutto possa andare per il verso giusto. Con una Roma che in questo caso potrebbe solamente crescere ancora.