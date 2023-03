Calciomercato Roma, Juventus sotto tiro: colpo da 30 milioni, poker diabolico

Calciomercato Roma, Juventus avvisata: la concorrenza per il laterale è molto folta. Si preannuncia un testa a testa vibrante.

Archiviato il dolce pareggio ottenuto nella gara di ritorno con la Real Sociedad, la Roma di José Mourinho si rituffa in campionato per riannodare i fili del discorso interrotto contro il Sassuolo. Il derby è un appuntamento che non si può fallire e al quale Dybala e compagni si presentano in uno stato psico-fisico importante.

Il match contro la Lazio rappresenterà un autentico banco di prova, l’ennesimo, per una squadra sempre più solida e in crescita. Rimarcare l’importanza che la gara assume nell’ottica di un piazzamento Champions sarebbe soltanto ridondante. La dimensione europea che la compagine capitolina sta assumendo con il passare dei mesi è ormai nota ai più. Ovviamente per riuscire ad alzare l’asticella Mourinho vorrebbe implementare l’organico a sua disposizione con innesti funzionali alla sua idea di calcio. Oltre ai diversi calciatori esperti accostati in tempi e modi diversi alla Roma nelle ultime settimane, un altro profilo che stuzzica particolarmente i giallorossi è quello di Ivan Fresneda. Il laterale destro spagnolo si è messo in luce con il Real Valladolid a suon di prestazioni esaltanti, calamitando l’interesse di diversi club in giro per l’Europa.

Calciomercato Roma, Fresneda continua a far gola a mezza Europa

Valutato circa 30 milioni di euro, Fresneda piace e non poco anche alla Juventus. I bianconeri in estate hanno provato a fiutare la fattibilità dell’operazione, salvo poi decidere di tirare i remi in barca una volta compresa la difficoltà di imbastire l’affare in tempi relativamente brevi.

Intervistato ai microfoni di GivemeSport, il giornalista dell’Evening Standard Simon Collings ha sottolineato come il terzino iberico classe ‘2004 continui a figurare nella lista dei desideri dell’Arsenal, al quale è accostato da tempo. Ecco le sue parole:

“Arsenal, Borussia Dortmund, Juventus e Newcastle erano i quattro club maggiormente interessati a Fresneda e molto probabilmente ritorneranno alla carica per prenderlo. Credo che il fatto di essere accostati all’Arsenal e al Dortmund rappresenti l’apice nello sviluppo di giovani calciatori.”