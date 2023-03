Intreccio Mourinho-Zidane: scelta fatta, hanno detto no

Intreccio Mourinho-Zidane, dall’Inghilterra hanno fatto la loro scelta dicendo di no al francese in panchina. Lo Special rimane in corsa

Molte panchine sono tutt’altro che stabili. Diversi club europei, anche assai importanti, potrebbero decidere alla fine della stagione di cambiare guida tecnica. Pensiamo al Psg, ad esempio, uscito di nuovo dalla Champions League che potrebbe dare il benservito a Galtier. Ma anche Potter, in Premier, non se la passa benissimo, a meno che non riesca a vincere la Champions League.

E c’è un allenatore, libero da un poco di tempo, che stuzzica l’idea di molte società: parliamo di Zidane, che da quando ha salutato il Madrid non ha più allenato. Per lui sembra essere giunto proprio il momento di tornare in sella e nelle scorse settimane il suo profilo è stato accostato anche ai Blues. Ma secondo le informazioni che sono state riportate dal quotidiano Sport, di possibilità che il tecnico possa allenare in Premier non ce ne stanno.

Intreccio Mourinho-Zidane, il Chelsea ha detto di no

Il Chelsea, infatti, non sarebbe intenzionato ad affidare la panchina a Zidane. E in corsa rimarrebbero solamente il Psg e la Juventus. Ma questo è un discorso che non ci interessa, quello che interessa vicino la Roma è il fatto che anche Mourinho è stato accostato alla panchina dei Blues per la prossima stagione e che quindi rimane in corsa per prendersela di nuovo.

Al momento, come confermato anche da Mou, non c’è stato nessun incontro tra il portoghese e la proprietà americana della Roma per discutere del futuro. Lo Special One ha un altro anno di contratto con i giallorossi ma vorrebbe sicuramente vedere uno sforzo economico sul mercato per rinforzare la propria squadra. Una squadra che ha voglia di crescere e che insieme a Mourinho ha conquistato già un trofeo. Ma non basta, questo, all’allenatore, per essere sicuro l’anno prossimo. Vuole alzare l’asticella.