Karsdorp operato: il report ufficiale della Roma

La Roma ha ricominciato a lavorare in vista del derby, in programma domenica. Karsdorp, oggi, si è sottoposto a nuovi esami: ecco l’esito.

Al fischio d’inizio mancano ancora diverse ore ma, in casa Roma, cresce la tensione in vista del derby in programma domenica pomeriggio. Un match fondamentale per i giallorossi, intenzionati a regalare un’altra gioia ai propri tifosi dopo la qualificazione ai quarti di finale di Europa League.

Diversi i dubbi di formazione che José Mourinho deve ancora sciogliere, a partire da chi giocherà sulla fascia sinistra. Il ballottaggio attivo vede protagonisti Stephan El Shaarawy e Leonardo Spinazzola mentre a centrocampo non è ancora chiaro se Nemanja Matic riuscirà a recuperare in tempo. Il serbo, sbarcato nella capitale a parametro zero nella scorsa estate, ieri non si è allenato a causa di alcuni fastidi muscolari che lo hanno costretto a saltare la sfida sul campo della Real Sociedad.

Le sue condizioni, nel frattempo, sono migliorate con il tecnico che auspica di ricevere buone notizie a stretto giro di posta. A destra, infine, probabile il forfait di Rick Karsdorp uscito malconcio dalla trasferta in Spagna. L’olandese, in particolare, è stato costretto ad uscire intorno al 40esimo minuto in seguito ad uno scontro di gioco che gli ha procurato un vistoso taglio al labbro. Al suo posto è entrato Nicola Zalewski che, salvo sorprese, dovrebbe sostituirlo domenica.

Roma, le condizioni di Karsdorp

L’esterno, ancora a quota zero assist e gol nonostante le 18 presenze accumulate, nella giornata odierna si è sottoposto ad un’apposita operazione chirurgica.

Rick Karsdorp al momento dell’infortunio – Asromalive.it

Eccolo il report ufficiale appena emesso sul sito della Roma. L’operazione chirurgica per il terzino olandese ha avuto esito positivo. Si legge nella nota: “Rick Karsdorp è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di riduzione della frattura delle ossa nasali. L’intervento è terminato con successo.”