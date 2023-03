Lazio-Roma, recupero e test decisivo: si è allenato con la squadra

Roma, problema superato e allenamento a Trigoria alla vigilia del Derby. Pronto per essere a disposizione di Mourinho per la sfida a Sarri di domani pomeriggio.

La sentitissima stracittadina di domenica 19 marzo rappresenterà insieme al derby di Italia una delle gare più avvincenti di questo weekend calcistico, posto a chiosa di una lunga serie di impegni destinati a restare congelate per le prossime due settimane per la sosta legata alla pausa Nazionali.

L’obiettivo dei giallorossi, ovviamente, è quello di riscattarsi dopo il passo falso della scorsa settimana contro il Sassuolo, rappresentante l’ennesimo stop inatteso del recente periodo nonché momentaneo rallentatore per la corsa ad un secondo posto più volte apparecchiato alla Roma ma mai raggiunto, almeno fino a questo momento.

La stagione offre certamente ancora tanti margini di possibilità per continuare a crescere e raggiungere traguardi importanti, senza rimuginare su ciò che è stato e sulle occasioni fino a questo momento sciupate. Le cadute con Cremonese e Sassuolo, piuttosto, devono essere un monito a non ripetere gli stessi errori del recente passato, senza ovviamente cancellare quanto di buono raccolto fin qui e quella consapevolezza di poter ancora fare tanto nel corso di questo rush stagionale conclusivo.

Roma, recupero importante prima del Derby: Matic presente alla rifinitura

Il primo banco di prova, come detto posto a chiosa di questa parentesi ma al contempo catalizzatore di un periodo fondamentale che inizierà nei primissimi giorni di aprile, è rappresentato proprio dal derby di domani pomeriggio.

La dialettica rispettosa tra i due allenatori ha coinvolto principalmente un José che, a modo suo, ha sornionamente sottolineato la non esigua difficoltà di arrivare in fondo ad una competizione come la Conference League. Il mister portoghese sa però bene delle asperità legate ad una gara vissuta in modo squisitamente singolare nella Capitale e ad oggi assumente un sapore discriminante per provare a restare ancorati ad una zona Champions che accomuna i sogni e gli obiettivi di ambedue le dimensioni capitoline.

Non sarà della gara certamente Rick Karsdorp, operatosi al naso in queste ore dopo l’infortunio rimediato contro la Real Sociedad lo scorso giovedì. Buone notizie, invece, sul fronte Matic, reduce dal forfait contro gli spagnoli tre giorni fa ma allenatosi in queste ore sui campi di Trigoria insieme alla squadra.

Importante e indicativa la sua presenza nella rifinitura odierna, emblema del superato problema intestinale e indice della sua più che possibile e importante presenza nella partita di domani.