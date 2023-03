Preparano l’affare dell’estate: Roma-Juventus, l’assist è ‘Galactico’

Calciomercato Roma, il Real Madrid prepara il colpo dell’estate dando il via libera a Mourinho. Coinvolta anche la Juventus

Dalle parti di Madrid starebbero preparando il colpo dell’estate, quello che potrebbe essere davvero uno dei trasferimenti più importanti della prossima sessione estiva. Sì, secondo quanto riportato da DiarioGol infatti, Florentino Perez vuole un elemento del Liverpool, uno di quelli che costano tanto e uno di quelli che potrebbero fare la differenza.

Il profilo che starebbero seguendo è quello di Alexander-Arnold, l’esterno difensivo dei Reds, che non sembra proprio essere felice di come stanno andando le cose. Bene, da qui a parlare di una vera e propria trattiva ce ne passa e anche molto, ma se così fosse, i madrileni, lascerebbero senza dubbio il via libera alla Roma – e anche alla Juventus – per quello che è un elemento che nel corso degli ultimi mesi è stato anche accostato con una certa insistenza ai giallorossi.

Calciomercato Roma, via libera per Dalot

Dalot ancora non ha rinnovato con il Manchester United anche se, i Red Devils, hanno un’opzione per un prolungamento annuale che potrebbe essere sfruttata. Certo, le cose sono un poco cambiate rispetto all’inizio della stagione quando con Ten Hag stava trovando molto spazio. Adesso gioca un poco di meno e il portoghese, connazionale di Mou, si potrebbe guardare intorno.

E questo potrebbe agevolare un suo addio, tenendo presente, inoltre, che anche il Barcellona ci ha messo gli occhi addosso per rinforzare il proprio pacchetto arretrato. La differenza, in questa operazione di mercato che appare possibile, la potrebbe sicuramente fare una qualificazione alla prossima Champions League. Se la Roma riuscisse a chiudere tra le prime quattro allora le probabilità che il colpo possa andare a segno si alzerebbero. Con Pinto che in questo caso potrebbe anche bruciare la concorrenza della Juventus. Insomma, il Real Madrid ha dato il via libera, adesso si aspetta la mossa giallorossa.