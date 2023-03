Tottenham choc, Conte è una furia: “Possono anche cambiare allenatore, ma…”

Esasperazione Conte e sfogo in diretta: immediato il richiamo a Mourinho dopo le parole del tecnico del Tottenham.

I confronti tra Antonio e José non sono certamente mancati nel corso di questi ultimi anni. Il riferimento può essere sia alle associazioni tra il leccese e il portoghese da parte dei tifosi che alle sfide sul campo tra due dei personaggi più influenti ed emblematici nel mondo di questo sport nel corso di questi anni.

Nella mente dei più può certamente riaffiorare qualche immagine dialettica risalente ai tempi della Premier League, quando il salentino ex Inter e Juventus sedeva sulla panchina del Chelsea e lo Special One viveva sovente emozioni alterne in quel di Manchester, alla guida dei Red Devils. Nel corso degli anni, la dialettica sempre rispettosa tra i due è andata lenendosi, come emerso anche da parole e atteggiamenti del recente passato e precedenti, ad esempio, gli incontri estivi in amichevole tra questi due personaggi.

Conte come Mourinho e accusa pesante in conferenza: “Non hanno vinto niente”

Accomunati da una grande fame di vittorie e, per certi versi, da un modus operandi mediatico abbastanza simile in determinati momenti, le recenti parole di Antonio Conte in conferenza stampa hanno nuovamente infiammato confronti, paragoni e polemiche. In particolar modo, hanno in questi minuti fatto rumore le dichiarazioni da lui rilasciate a margine del pareggio per 3 a 3 contro il Southampton.

“Siamo professionisti e il club ci paga un sacco di soldi ma non per trovare scuse. Qui sono abituati qui a non giocare per qualcosa di importante. Non vogliono giocare sotto pressione, sotto stress come emerge dalla storia del Tottenham. In vent’anni di proprietà non hanno vinto niente. Finora ho provato a nascondere la situazione ma per cosa possiamo combattere in questo periodo, con questa mentalità, questo impegno? Per il 7°-8° posto?”

E ancora: “La colpa è solo del club o di ogni allenatore che è stato qui. Ho visto gli allenatori che ha avuto il Tottenham in panchina fin qui. Se vogliono continuare così, possono anche cambiare l’allenatore, tanti allenatori, ma la situazione non può cambiare. Credetemi“.

Immediata la reazione dei tifosi, non solo Spurs, dopo l’eco del tecnico leccese. “Conte è noioso, come una sorta di Mourinho interessato solamente a progetti milionari con tantissimi soldi da spendere, senza mai criticare sé stessi ma accusando gli altri”. “Quando hai mister vincenti come Conte o Mourinho senza riuscire a ottenere qualcosa, allora vuol dire che il problema non è l’allenatore”. “Conte è un Mourinho 2.0: sono contento che il Manchester United non abbia puntato su di lui come qualcuno voleva. Non si assume mai le proprie responsabilità”. “Le cose che ha detto verso il proprio club sono incredibili: credo che nemmeno Mourinho si esprimerebbe in questo modo”. “Conte è peggio di Mourinho per come incolpa tutti gli altri“.