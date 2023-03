Altro stop UFFICIALE: salta la Roma

Roma, ultim’ora ufficiale. Salta la sfida con i giallorossi, ecco cosa è successo.

L’attenzione principale sta in queste ore certamente interessando il delicatissimo quanto sentito Derby della Capitale, da sempre in grado di infiammare una città che, quest’anno, sa bene di giocarsi importanti e nobili obiettivi. Al di là dello storico e immutabile fascino di una sfida che sarà sempre diversa dalle altre, in questa stagione il derby potrebbe rappresentare anche possibile determinante per le ambizioni Champions di Mourinho e Sarri.

Al netto di un rispetto mai venuto a mancare e che ci auguriamo possa riflettersi anche nelle questioni legate agli spalti, i due allenatori si sono distinti per qualche dialettica sorniona a distanza. In particolar modo, Mourinho non ha perso occasione lo scorso giovedì di rimarcare implicitamente e sottilmente l’eliminazione di Luis Alberto e compagni dalla Conference League, infiammando ancor di più gli animi sportivi di una Capitale che, anche quest’oggi, vivrà con intensità l’appassionante sfida.

Roma, ammonizione in Sampdoria-Verona: Nuytnick salta la trasferta dell’Olimpico

Come detto, quest’ultima avrà un certo impatto anche sulla classifica, alla luce delle condivise aspirazioni europee e i pochi punti di distanza che separano le due compagini. Da entrambe le parti c’è però al contempo la consapevolezza di non dover vedere nel derby un punto di approdo sentenzioso.

Indipendentemente dall’esito, la stagione ha ancora tanto da offrire e sia gli uomini di Sarri che quelli di Mourinho, dopo la pausa delle Nazionali, saranno attesi da impegni a dir poco importanti. A inizio aprile, in particolar modo, sul prato dell’Olimpico arriverà la Sampdoria di Stankovic, reduce dalla bella vittoria per 3 a 1 contro il Verona, propiziata dalla doppietta di Gabbiadini e il sigillo finale di Zanoli.

Tra i migliori in campo, si segnala certamente il difensore Bram Nuytinck, bravo in più occasioni a sventare le pericolosità gialloblù. La macchia doriana della sua partita è però stata appresentata dall’ammonizione ricevuta nei minuti finali di gioco, costata a lui la squalifica che lo porterà a saltare la delicata trasferta di Roma.