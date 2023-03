Calciomercato Roma: il calciatore sta stupendo tutti a suon di gol, assist e grandi prestazioni, e Tiago Pinto ora se la ride

José Mourinho si appresta ad affrontare la Lazio, in una stracittadina che potrebbe valere molto di più dell’onore e dei tre punti. La sfida dell’Olimpico infatti potrebbe rappresentare già una sorta di dentro fuori per la corsa al quarto posto, obbiettivo che garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League.

La vittoria (ed un eventuale qualificazione) non garantirebbero solo la gloria, ma anche una bella iniezione di liquidità nelle casse della società, grazie agli oltre 60 milioni garantiti tramite la conquista appunto del quarto posto.

Se poi si dovesse andare avanti nella competizione, sono previsti 9,6 milioni per la qualificazione agli ottavi, 10,6 per i quarti, 12,5 per la semifinale e 15,5 per la finale (in caso di vittoria altri 4,5). A cui aggiungere i premi partita, i ricavi da stadio e il market pool.

Ecco dunque che questo match acquisisce tutto un altro valore, soprattutto per i piani a lungo termine delle due società, che con questi introiti avrebbero margine per operare sul mercato. Proprio dal fronte mercato arrivano importanti novità in uscita, con il calciatore che grazie ai suoi gol e ai suoi assist, potrebbe garantire il riscatto che porterebbe alle casse della Roma altri 10 milioni di euro.

Calciomercato Roma, gol e assist da 10 milioni: Pinto gongola

Negli anni a complicare i piani di mercato della Roma ci hanno pensato i vari esuberi che la società non è riuscita a piazzare. Le soluzioni dei prestiti garantiscono un ripiego temporaneo, soprattutto nel caso in cui non ci si sia accordati su un eventuale obbligo di riscatto.

Lo sa bene la Roma che negli anni ha visto rispediti al mittente vari giocatori che hanno deluso le aspettative, come ad esempio Justin Kluivert, che ancora oggi non ha trovato una soluzione definitiva di trasferimento. Anche a causa degli esuberi se la società si trova in difficoltà ad investire.

L’olandese non è riuscito a convincere i vari club che hanno puntato su di lui e ora si spera che possa essere ingaggiato dal Valencia, dove si sta disimpengnando abbastanza bene nonostante la classifica deficitaria del club a rischio retrocessione. Diverso è il discorso che riguarda un altro giocatore uscito in prestito da Trigoria. Stiamo parlando di Carles Perez, attaccante in prestito al Celta Vigo che dopo il gol e l’assist di ieri si sta ritagliando un posto da titolare assoluto in Spagna, tanto che il Celta Vigo starebbe già pensando al futuro riscatto.

Il Celta Vigo adesso è più vicino all’Europa, che dista “soltanto” 4 punti (Villarreal quota 38 punti), tuttavia sono tantissime le squadre da superare nel caso in cui volessero centrare questo obbiettivo. Il riscatto di Carles Perez non è legato all’Europa, tuttavia arrivare in Europa League potrebbe dare alla società spagnola la liquidità necessaria per chiudere l’operazione da 10 milioni di euro.