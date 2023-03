Calciomercato Roma, Mourinho come Allegri: doppio colpaccio europeo

Calciomercato Roma, attesa europea insieme alla Juventus. La qualità che ha stregato i giallorossi torna in auge.

Nella giornata odierna si concluderà un importante quanto impegnativo spezzone di impegni, contraddistinto fin qui da una reiterata serie di gare che hanno visto i giallorossi coinvolti sia sul campo nazionale che europeo. In Serie A, sin dal primo giorno del 2023, Dybala e compagni hanno palesato un atteggiamento e una volontà diversi rispetto a quelle emerse nel corso delle ultime settimane del 2022 calcistico, contraddistinte da reiterati passi falsi e una serie di questioni che avevano certamente leniti i preliminari entusiasmi n casa Roma.

A circa un girone di distanza, adesso, la squadra di Mourinho è chiamata al rispondere presente contro la Lazio di Sarri, catalizzatrice con la sconfitta targata Felipe Anderson, di una settimana quasi da incubo per Pellegrini e colleghi. Senza ripercorrere le vicende verificatesi nelle sfide con Sassuolo e Torino, basti il ricordare nuovamente come, sin dalla partita con il Bologna poco prima della Befana, la compagine capitolina abbia pian piano ritrovato fiducia ed entusiasmo.

Calciomercato Roma, 25 milioni per il colpo europeo: Allegri e Mourinho sfruttano l’occasione

Queste due componenti hanno certamente permesso di recuperare terreno in campionato e in una classifica che rende attualmente l’obiettivo Champions League tutt’altro che utopistico. Il responso odierno sarà certamente importante anche da questo punto di vista e apparecchierà l’iter finale di una stagione destinata ad entrare nel cuore a partire dagli inizi di aprile.

In particolar modo, la primavera giallorossa potrebbe essere molto importante anche ai fini del calciomercato, alla luce del doppio impegno con il Feyenoord per i quarti di finale di Europa League. Come riporta Calciomercatonews.com, infatti, il doppio incontro con la squadra di Slot permetterà alla Roma di osservare da vicino un giocatore monitorato già in passato, Orkun Kokcu. Il capitano degli olandesi è valutato almeno 25 milioni di euro e si è assestato da tempo ad alti livelli, come emerso anche dai 12 gol e i 3 assist fin qui realizzati.

Anche la Juventus si distinguerà per un modus operandi simile, analizzando Manuel Ugarte durante gli almeno 180 minuti contro lo Sporting Lisbona.