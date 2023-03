Calciomercato Roma, il rendimento non all’altezza dell’attacco è indizio di una rifondazione estiva ma bisogna fare attenzione al pericolo Simeone

Continua senza sosta la stagione degli uomini di Mourinho, impegnati nell’estenuante lotta tra campionato ed Europa League. Si prospettava un mese d’inferno per i giallorossi, che dovevano affrontare tutta una serie di difficilissime gare ravvicinate che avrebbero potuto affossare, o rilanciare, i sogni di gloria dei tifosi.

Un vero e proprio tour de force, iniziato con la delicata sfida casalinga contro la Juventus, vinta dai padroni di casa con un missile da fuori area di Gianluca Mancini. La Roma si è fatta valere anche in ambito europeo, grazie al passaggio del turno ottenuto contro i baschi della Real Sociedad, soprattutto grazie alla vittoria per 2-0 davanti all’ennesimo tutto esaurito dell’Olimpico.

Unica nota negativa prima della stracittadina è la cocente sconfitta contro il Sassuolo, contro cui la Roma ha raccolto un solo punto su due sfida in questa stagione. La sfida contro la Lazio dunque rappresenterà un vero e proprio spareggio per aggiudicarsi un posto in Champions League, ma nel frattempo il club capitolino è impegnato anche sul fronte mercato.

Calciomercato Roma, ribaltone in attacco: pericolo Simeone

Tiago Pinto non si ferma mai ed è sempre al lavoro per sondare nuovi talenti da portare alla corte di José Mourinho. In attacco potrebbero esserci alcuni cambi, soprattutto visto l’interesse dei club inglesi per Tammy Abraham, ecco perché Pinto tiene un occhio di riguardo verso questo ruolo.

Il nome caldo sulla lista dei desideri di tantissime big come già riportato da calciomercato.it è l’italiano Mateo Retegui, di recente convocato da Mancini per la nazionale italiana. L’attaccante classe 1999 è esploso definitivamente in questa stagione, dove vanta ben 25 gol in 34 presenze con il Club Atletico Tigre, nel campionato argentino.

Sono proprio i suoi gol che gli sono valsi la chiamata di Mancini, in un momento così delicato per il calcio italiano, ma soprattutto per gli attaccanti italiani, la sua definitiva esplosione potrebbe dare nuova competitività alla nostra nazionale.

Nel frattempo il giocatore potrebbe fare il definitivo salto di qualità, riuscendo ad approdare finalmente in Europa. Tra le tanti corteggiatrici c’è proprio la Roma di Mourinho, che però non avrà vita facile in quanto il ragazzo è cercato da molti top club europei, tra cui il Milan.

Retegui però non si è fatto notare solo in Italia. In Spagna infatti anche l’Atletico Madrid – come riportato su Twitter da Giacomo Iacobellis – ha messo gli occhi su di lui, e pare che Simeone voglia fare di tutto per prenderlo sotto la sua ala, soprattutto dopo l’addio di Matheus Cunha, che ha lasciato i colchoneros senza ricambi in avanti, se non l’altalenante Morata.