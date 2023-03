Calciomercato Roma: potrebbe essere l’ultima stagione in giallorosso per l’attaccante Abraham in vista di un ritorno nel campionato inglese

Una stagione non all’altezza della precedente, soprattutto in termini realizzativi, eppure in campo il peso di avere Tammy Abraham si sente eccome. L’inglese è il prototipo dell’attaccante moderno, agile veloce e con un ottimo dribbling, nonostante le lunghe leve, un repertorio che lo rendono un centravanti in grado sia di finalizzare che di supportare la manovra.

Tuttavia un bomber del suo calibro non può che essere giudicato anche per i gol, soprattutto per un attaccante che, nell’anno del debutto in un altro campionato, riesce ad ottenere un bottino di quasi 30 reti stagionali. Le sue doti non sono in dubbio, come dimostra la stima che moltissimi top club hanno di lui.

In Inghilterra soprattutto il suo pare essere un nome molto caldo in vista della prossima sessione di calciomercato, lo United in particolare pare essere interessato a lui, ma non è l’unica pretendente. Il Chelsea infatti potrebbe pensare di riportarlo a Londra, forte degli accordi contrattuali presi con il club capitolino.

Tuttavia i Blues non sarebbero disposti a pagare il famoso contro riscatto, fissato ad 80 milioni, e nel caso di un tentativo proveranno un’offerta al ribasso. Nelle ultime ore però è spuntata un’ipotesi a sorpresa, ed un altro storico club di Premier sarebbe pronto a fare follie pur di riportare Abraham in Inghilterra.

Calciomercato Roma, “taglio” Abraham e ritorno in Premier: è il primo della lista

Il ritorno in Premier League di Tammy Abraham potrebbe essere realtà, soprattutto visto il delicato momento economico che il nostro campionato sta vivendo. La Roma infatti potrebbe pensare di cedere il suo gioiello, e cercare di monetizzare arrivando addirittura ad abbassare di molto le pretese per il calciatore.

L’accordo con il Chelsea prevedeva una recompra di quasi 80 milioni di euro, cifra che difficilmente verrà versata nelle casse giallorosse. Ecco perché Pinto potrebbe pensare di abbassare e non di poco le pretese: come riportato dal giornalista Daniele Longo infatti, la richiesta potrebbe abbassarsi fino addirittura 40 milioni, ovvero circa la metà. Con i Friedkin che in caso di valutazione ritenuta congrua, non si opporrebbero alla cessione.

Questa ipotesi potrebbe attirare l’attenzione di altri club inglesi, in particolare dell’Aston Villa, dove Abraham ha già giocato in prestito, diventando una pedina fondamentale nella risalita in Premier dei Villans. Abraham pare essere dunque in cima alla lista dei desideri di Emery, che sta cercando di convincere la società a tentare il grande colpo in estate.

Chissà però che le parole di Pinto (“ci aspettavamo altri numeri”) e queste voci di mercato non siano una tattica per stimolare Abraham a un grande finale di stagione per fare poi andare avanti il matrimonio.