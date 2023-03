Juventus KO, ha scelto la Roma: accordo sempre più vicino

Calciomercato Roma, due di picche per Allegri che che tenta il colpo dentro i giallorossi. Il calciatore ha deciso

Sia la Juventus, che l’Inter, hanno messo nel mirino nel corso degli ultimi mesi Smalling, il difensore inglese della Roma, che ha un contratto in scadenza ma che secondo le ultime indiscrezioni di mercato sembra vicino alla firma. Soprattutto perché Pinto ha alzato l’offerta.

Ma secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, soprattutto i bianconeri, che hanno diversi elementi in uscita dietro alla fine dell’anno, avrebbero fatto un ulteriore tentativo per l’inglese. Ma al momento, la risposta, è stata un due di picche per il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Che si è scontrato con la volontà del giocatore.

Calciomercato Roma, la decisione di Smalling

Smalling, infatti, non avrebbe nessuna intenzione di lasciare la Roma. E il fatto che il general manager giallorosso abbia alzato l’asticella, per convincerlo a firmare, ha di fatto spazzato via gli ultimi dubbi. Così come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi la fumata bianca sembra essere in arrivo.

Altri due anni di contratto per il giocatore che si è preso la Roma soprattutto in questa stagione, con delle prestazioni impeccabili dietro e soprattutto con quella personalità che mai è mancata.

Una situazione quindi che sembra essere ben indirizzata, con Chris che, anche nella prossima annata, sarà uno dei punti fermi della squadra che, si spera, sarà allenata da Mourinho. Insomma, respinta la Juventus e respinta anche l’Inter, che si era mossa con largo anticipo sognando quello che poteva essere un colpo alla Mkhitaryan. Ma questa volta non dovrebbe andare così.