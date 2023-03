Lazio-Roma, contatto tra le tifoserie (sventato) fuori dall’Olimpico: cosa è successo

Lazio-Roma, a poche ore dal fischio d’inizio della stracittadina allerta massima per ciò che è accaduto fuori dallo stadio Olimpico.

La tensione è palpabile. Il derby della Capitale non è mai una partita come le altre e potrebbe assumere un ruolo decisivo in ottica piazzamento in zona Champions League. Alla luce di quanto successo negli ultimi giorni, poi, serpeggiava il timore che si potessero creare dei contatti diretti o indiretti tra le tifoserie poco prima dell’ingresso nello stadio.

Motivo per il quale il dispiegamento di forze dell’ordine ha fatto sì che il lungotevere venisse diviso esattamente in due tronconi. Come riferito da calciomercato.it, infatti, una parte è stata riservata ai tifosi della Lazio, un’altra (quella in zona obelisco) ai tifosi della Roma. Una zona cuscinetto nel mezzo, invece, ha visto un dispiegamento importante della polizia con agenti in tenuta antisommossa. La tensione è stata sicuramente molto alta ed ha portato ad un contatto tra le due tifoserie, che fortunatamente è stato prontamente disinnescato. Le esplosioni di fumogeni e petardi che sono seguite non hanno portato ad alcun episodio degno di nota, anche se chiaramente la paura era molto alta. Il fatto che fossero giunte nella Capitale frange di tifosi provenienti dall’estero legate in vario modo a laziali e romanisti ha fatto scattare l’allarme: la situazione comunque è al momento sotto controllo anche se chiaramente andrà monitorata con attenzione nel corso delle prossime ore.