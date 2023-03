Lazio-Roma, diffidato e ammonito: salta la Sampdoria

Lazio-Roma, diffidato e ammonito: scatta la squalifica e salta la Sampdoria dopo la sosta per le nazionali

Il giallo era nell’aria, forse lo ha anche cercato per togliersi la diffida e in vista anche del prossimo impegno che, sulla carta, non è dei più difficili. L’ammonito è Mancini, che salterà la prossima gara di campionato, quella previsto ad aprile, dopo la sosta per le nazionali, all’Olimpico contro la Sampdoria.

Già contro il Sassuolo, in vista del derby di stasera, Mourinho aveva deciso di non mandarlo in campo, per non rischiare nulla. Mancini stasera ha giocato bene, ha difesa al meglio, ma alla fine l’entrata l’ha fatta e forse davvero era anche cercata per essere “tranquillo” poi nella parte finale della stagione, quella decisiva. Certo, contro la squadra di Stankovic mancherà anche Ibanez, espulso stasera, e che sarà squalificato.