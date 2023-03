Lazio-Roma, le formazioni UFFICIALI: scelta a sorpresa di Sarri, Mou lo rilancia in attacco

Lazio-Roma, le formazioni UFFICIALI: queste le scelte di Mourinho e Sarri per una delle gare maggiormente sentite all’ombra del Colosseo.

Il derby, come noto, ha da sempre un sapore e un valore diverso, alla luce di una storica rivalità tra due tifoserie che vedono nei novanta minuti di questa gara anche il presupposto per stabilire il proprio predominio cittadino da un punto di vista sportivo. Se a ciò si aggiunge la nobile presenza su entrambe le panchine di personaggi quali Mourinho e Sarri, si comprende bene come la già fascinosa sfida abbia assunto in questi anni un sapore ancora più importante.

Ancora, poi, si ricordi che il Lazio-Roma odierno abbia una certa valenza anche ai fini dei piazzamenti finali, alla luce della contesa europea che quest’anno sta accomunando le due realtà capitoline, ambedue anelanti ad un piazzamento in Champions che, orgoglio a parte, avrebbe dei risvolti economici certamente non poco importanti. Pur venendo da due momenti diversi, la gara presenta insidie e possibili sorprese da entrambe le parti, alla luce di quello status di ‘partita a sé stante’ che da sempre contraddistingue questa gara.

Lazio-Roma, le formazioni UFFICIALI: così Sarri e Mourinho

I biancoblu vengono dal pesante scacco in Conference, a differenza di Pellegrini e colleghi che con il pareggio senza reti contro la Real Sociedad hanno strappato un pass per i quarti di finale di Europa League. Senza pensare però allo stato di forma delle due squadre al futuro che potrebbe essere apparecchiato dal responso odierno, riportiamo di seguito gli aggiornamenti più importanti legati al presente.

Dopo i diversi dubbi che avevano accomunato Sarri e Mourinho prima del fischio di inizio, i due allenatori hanno ponderato le seguenti scelte di formazione, confermando, soprattutto in casa Lazio, importanti assenze di cui si era appreso nel corso degli ultimi giorni e delle ultime ore. Queste, dunque, le formazioni UFFICIALI. Tra le fila della Lazio, invece, sarà titolare Provedel.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini (C); Belotti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.