Lazio-Roma, tensioni pre-derby e allerta per le presenze ultras provenienti anche dall’estero.

Se in campo la Roma sta vivendo un momento che potrebbe essere idilliaco, visto il passaggio di turno in Europa League e la vittoria contro la Juventus, sugli spalti il clima potrebbe quest’oggi certamente risentire di una serie di situazioni descritte da “Il Corriere dello Sport”.

Stadio Olimpico – asromalive.itI recenti fatti di Napoli hanno certamente riportato all’attenzione la questione legata a scontri e possibili contatti tra le frange più estreme delle tifoserie, come emerso anche dalle non poche discussioni venute a nascere non appena l’urna di Nyon abbia richiamato alla memoria romana e romanista gli eventi della Barcaccia del Bernini per il Roma-Feyenoord di diversi anni fa.

Tornando al presente, va segnalato come, anche quest’oggi, il derby porterà ad attenzionare in modo veemente la questione sicurezza. Questo anche alla luce della possibile presenza di ultras provenienti da fuori Italia.

Lazio-Roma, massima attenzione: ultras da mezza Europa per il derby

La stracittadina sul terreno di gioco non è mai una partita come le altre e, ogni anno, il timore interessa anche le possibili ripercussioni sul fronte sicurezza. Ritornando alla su citata descrizione de Il Corriere, si ricordi come in passato il derby tra Lazio e Roma sia stato contraddistinto anche da presenze estere sugli spalti.

La massiccia presenza di tifosi provenienti da diverse parti d’Europa, questa volta da entrambe le fazioni, rappresenta certamente uno dei nodi principali dell’evento sportivo odierno. Sulla sponda filo-laziale potrebbero esserci ultras inglesi (West Ham), e ancora una volta bulgari e madrileni, rispettivamente delle squadre di Levski Sofia e Real Madrid.

Al contempo, il gioco di ‘alleanze’ e amicizie tra ultras potrebbe portare alla presenza degli storici alleati giallorossi,quali i greci del Panathinaikos ed i croati della Dinamo Zagabria, senza contare i tifosi dell’Atletico Madrid. Sempre dalla Capitale spagnola sono previsti anche tifosi del Real, legati però al mondo biancoceleste.

Per far fronte a questa emergenza sono state disposte oltre mille agenti delle forze dell’ordine, che hanno il compito di dover fermare qualsiasi accenno di rappresaglia o di scontri. Come sempre ci sarà un clima molto teso in una Capitale sede anche della Maratona e che si augura di poter restare unicamente meraviglioso teatro sportivo e nient’altro.