Lazio-Roma, Mourinho entra nel tunnel: confronto a fine partita

Lazio-Roma, Mourinho entra nel tunnel. C’è il confronto a fine partita. Ecco quello che è successo

In panchina l’assenza di Mourinho si è sentita. Eccome si è sentita. E durante il match, e nemmeno prima, il tecnico portoghese si è visto, avvolto all’Olimpico, nascosto. Chissà cosa avrà pensato nel momento in cui Ibanez si è beccato il secondo giallo. Chissà cosa avrà pensato quando Casale ha fatto autorete e poi Smalling era in fuorigioco. Avremmo voluto vederlo, lo Special One.

Bene, alla fine però il tecnico si è materializzato così come riportato da Dazn. Il tecnico è entrato nel tunnel che porta agli spogliatoi dello stadio insieme al suo vice, Salvatore Foti, che lo ha sostituito sia contro il Sassuolo che contro la Lazio collezionando due sconfitte.

Lazio-Roma, confronto con la squadra

Alla fine del match quindi è stato assai probabile che Mourinho abbia avuto un confronto con la squadra. Anche perché domani molti non saranno a disposizione, visto che sono diversi quelli convocati in nazionale e che non saranno a Trigoria. Un momento di confronto, anche se onestamente il tecnico ha poco da rimproverare alla sua formazione che anche in inferiorità numerica ha dato tutto in campo, cercando di mettere in difficoltà la squadra di Sarri con l’uomo in meno e lottando dietro su ogni pallone.

Le prossime saranno settimane importanti per la Roma. Non solo c’è da riprendere la corsa in campionato, ma c’è anche da preparare il doppio confronto in Europa League contro il Feyenoord. Settimane importanti, decisive per le sorti della stagione e forse anche decisive per quello che potrebbe essere il futuro dello stesso allenatore che sicuramente non è contento di quello che è successo in queste ultime due uscite con la sua assenza a bordocampo.