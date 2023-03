Lazio-Roma, Pellegrini capitano vero: la frase ai compagni è da brividi

Lazio-Roma, manca sempre meno al fischio d’inizio del derby della Capitale. La frase pizzicata dalle telecamere non passa assolutamente inosservata.

Una partita che si preannuncia spettacolare, dal contenuto emotivo non indifferente. Un match speciale che solo chi è abituato a percorrere le vie della Capitale, a tastare con mano l’atmosfera, può comprendere nella maniera più assoluta. Una gara speciale anche e soprattutto per chi la fascia sul braccio. Non è un caso che Lorenzo Pellegrini si sia segnalato come uno dei calciatori più carichi nel pre-partita.

Il capitano della Roma non è al meglio. I 30 punto di sutura nascosti dal caschetto protettivo non gli hanno però impedito di fornire il proprio contributo nella delicata trasferta contro la Real Sociedad. Un’occasione nella quale Pellegrini, pur non al meglio, ha stretto i denti e ha sfoderato una prestazione di sostanza. La stessa che Mourinho si aspetta da lui contro la Lazio. Nel riscaldamento pre-partita il centrocampista della Roma ha motivato tutti i compagni che gravitavano dalle sue parti. Una frase in particolare è stata pizzicata dalle telecamere: “Per la maglia, ragazzi: facciamolo per la maglia.”

Cuore, gambe e testa: tutto questo servirà alla Roma per venire a capo di una partita mai banale. Archiviato il passaggio ai quarti di finale di Europa League, i giallorossi vogliono lanciare un altro messaggio decisivo alla Lazio, che José Mourinho ha già avuto modo di punzecchiare negli istanti immediatamente successivi alla sfida con la Real Sociedad. Pellegrini e Dybala agiranno a supporto del “Gallo” Andrea Belotti, con Tammy Abraham eventualmente pedina importante da utilizzare a gara in corso.