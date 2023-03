Arbitri contro la Roma: questa volta l’AIA decide di esporsi dopo i fatti che hanno visto protagonista l’allenatore José Mourinho.

Non ha un carattere facile José Mourinho, ma forse è proprio per questo che riesce a farsi amare così tanto dai suoi tifosi. A Roma una stramaggioranza dei tifosi ha sempre chiesto un sergente di ferro, uno con gli “attributi” che potesse dare ciò che è sempre mancato per essere vincenti, e la sua rabbia, la sua determinazione e la sua voglia di vincere a questa squadra servono come il pane.

Non è il caso che proprio lui sia riuscito a guidare la Roma verso la conquista di un titolo che mancava ormai da 14 anni, nonché il primo europeo della sua storia. Tuttavia è proprio questo suo modo di essere che lo ha posto al centro delle critiche, ma soprattutto sotto la lente d’ingrandimento degli arbitri.

Il derby è stato solo uno degli ultimi episodi che lo hanno visto perdere le staffe, come dimostrano le molte espulsioni rimediate durante il corso della stagione. Questa volta però l’AIA ha deciso di esporsi in prima persona verso l’allenatore portoghese e Mourinho è finito nel mirino dell’ex arbitro Rocchi.

Arbitri contro la Roma, l’AIA si espone: Mourinho nel mirino di Rocchi

Una giornata di campionato molto difficile per gli arbitri di Serie A, i quali hanno dovuto fare i conti con i difficili match di Lazio-Roma ed Inter-Juventus. Nel match di Milano la terna arbitrale ha purtroppo fallito, non avendo visto un fallo di mano ritenuto netto dall’opinione pubblica, diverso è il discorso per il derby della capitale.

Lazio-Roma non era una partita semplice, soprattutto per il clima di tensione che c’era allo stadio Olimpico, ma l’arbitro Massa ha saputo tenere bene le redini della gara. I cartellini sono stati inopinabili, così come la gestione del match per gran parte dei 90 minuti.

Nel referto dell’arbitro non ci sarà nulla per cui possano scattare squalifiche, oltre a quelle inferte fino al triplice fischio in quanto il direttore di gara era già nello spogliatoio quando sono avvenuti i fatti incriminati, ma eventuali segnalazioni da parte degli ispettori federali potrebbero cambiare le carte in tavola.

Quello che non è piaciuto all’AIA – secondo quanto riportato da Sport Mediaset – sono le continue lamentele dei giallorossi, ma soprattutto il comportamento tenuto durante tutta la stagione, in cui i tesserati della Roma si sono resi protagonisti di ripetute lamentele nei confronti del sistema di arbitraggio, tanto che l’Associazione Italiana Arbitri sta pensando di esporsi pubblicamente attraverso una dichiarazione ufficiale. Non si sa ancora a cosa porterà tale annuncio, tuttavia è chiaro che i vertici dell’AIA vogliono mandare un segnale forte alla società capitolina