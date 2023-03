Bufera Roma dopo il Derby: “Mourinho merita altro”

Lazio-Roma, arriva il commento dopo il derby vinto di misura dai biancocelesti. José Mourinho viene scagionato dopo la sconfitta: “Merita altro”

Il secondo derby stagionale ha sorriso alla Lazio di Maurizio Sarri. La squadra biancoceleste, dopo l’eliminazione negli ottavi di Conference League, compie un balzo nella lotta al piazzamento Champions. All’indomani della stracittadina arriva il commento graffiante di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Il giornalista ha le idee chiare su cosa manchi a José Mourinho in casa Roma.

La Lazio supera di misura la Roma nel secondo confronto stagionale in Serie A. Ora la classifica vede la squadra allenata da Maurizio Sarri al secondo posto in solitaria, dietro l’imprendibile Napoli. La Roma deve fare i conti con la seconda sconfitta consecutiva, alleviata solo dalla qualificazione ai quarti di finale di Europa League per la squadra guidata da José Mourinho. Il tecnico portoghese è stato il grande assente in panchina durante la stracittadina, causa squalifica. Ed il giorno dopo la dolorosa sconfitta lo Special One viene scagionato dal direttore del Corriere dello Sport. Ivan Zazzaroni ha le idee chiare sull’organico a disposizione del tecnico portoghese, a cui mancherebbero tre pedine fondamentali questa stagione.

Lazio-Roma, Zazzaroni salva Mourinho: “Mancano tre rinforzi”

Non sarà di certo ricordato come il derby più spettacolare della storia, ed il direttore del Corriere dello Sport sottolinea i limiti delle due rose. Per quel che riguarda l’organico della Roma il giornalista ha le idee chiare, ed indica quali sono le tre lacune nella rosa a disposizione di José Mourinho.

Il giornalista pone l’accento sulle lacune delle due rose, per quel che riguarda la Roma vengono indicate tre mancanze fondamentali nella rosa giallorossa. Secondo Zazzaroni sono tre i rinforzi assenti nell’organico a disposizione dello Special One. Il primo è un centrale difensivo di piede mancino, con Kumbulla che non ha dato le risposte attese. Il secondo è un esterno destro di livello ed infine un centrocampista che raccolga l’eredità di Mkhitaryan. Quest’ultimo avrebbe dovuto essere Gini Wijnaldum, ma complice anche il lungo infortunio il suo apporto fin qui non è stato per nulla decisivo.