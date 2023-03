Calciomercato Roma, Mangiante sgancia la bomba sul mercato dei giallorossi: “Nuovo grande attaccante in caso di Champions League”

Non si arresta la corsa Champions League degli uomini di Mourinho nonostante il passo falso fatto al derby. Sembra quasi surreale la corsa al quarto posto in questa stagione visti i tanti passi falsi delle pretendenti, tra cui ovviamente c’è anche la Roma.

I pochi punti che separano le squadre non danno certezze sul futuro, soprattutto perché si rischia con un passo falso di passare dal secondo al quinto posto, come successo proprio alla Roma. Il caso più eclatante è senza dubbio il Milan di Pioli, rivale del Napoli per lo Scudetto, che si ritrova ad oggi alla quarta posizione ad un solo punto di vantaggio dai giallorossi.

A questa squadra manca qualcosa per competere veramente, tuttavia questo non giustifica i tanti, troppi passi falsi fatti nel corso di quest’anno. Se ci soffermiamo esclusivamente sugli scontri con le “piccole” infatti la Roma ha ottenuto un solo punto contro il Sassuolo, ha reso possibile la prima vittoria in Serie A della Cremonese, riuscendo ad uscire sconfitti con quest’ultimi anche in Coppa Italia.

Al contrario la squadra non ha sfigurato negli scontri diretti, nonostante la doppia sconfitta contro il Napoli infatti Pellegrini e compagni sono riusciti ad imporsi in trasferta a Milano contro l‘Inter e a battere la Juventus, evidente segnale di un approccio sbagliato degli uomini in campo.

Sarà necessario dunque intervenire sul mercato se si vuole veramente costruire una squadra che possa ambire non solo ad uno striminzito quarto posto, che nel caso venisse centrato porterebbe la liquidità per investire su un grande attaccante, per ammissione del giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante.

Calciomercato Roma, bomba Mangiante: “Nuovo grande attaccante in caso di Champions”

La Roma fa molta fatica, fa fatica soprattutto a segnare vista la scarsità di occasioni create nel corso di una partita. Il gioco difensivo fa parte della filosofia di Mourinho, ma il dato dei gol segnati in campionato è tra i peggiori, e non solo nel confronto con le prime quattro.

Tra i vari colpevoli non si possono non indicare Tammy Abraham e Andrea Belotti. L’inglese sta segnano pochissimo, e solo in trasferta, mentre dal Gallo ci si aspetta qualcosa in più, nonostante gli vada riconosciuta una grande propensione al sacrificio nel pressare l’avversario.

Proprio per questo la Roma potrebbe pensare di intervenire sul calciomercato, alla ricerca di un nuovo attaccante in grado di portare i gol. Nel corso di un intervento radiofonico a Teleradiosterio ha parlato di questo argomento il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, che ha sganciato una vera bomba sul calciomercato in entrata della Roma:

“Tornare in Champions per la Roma è fondamentale. Parlando con un operatore di mercato mi è arrivata una buona notizia su chi potrebbe arrivare a dare una mano davanti la prossima stagione. Adesso aspettiamo un attimo, ma vi posso dire che dipenderà molto dalla qualificazione in Champions. Mi piacerebbe molto molto se si verificasse questa situazione.”

Il giornalista ha continuato definendolo un centravanti da grande squadra, tuttavia l’acquisto di questo calciatore misterioso passa indubbiamente dalla qualificazione alla prossima Champions League.