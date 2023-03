Calciomercato Roma, da Abraham a Lukaku: dietrofront clamoroso

Calciomercato Roma, intreccio con Lukaku per il futuro di Abraham. Premier League sempre al centro delle attenzioni, ecco cosa sta succedendo.

Quando si pensa alla Roma degli ultimi anni, si fa riferimento certamente anche a tutta una serie di giocatori entrati nel corpus degli elementi maggiormente rappresentativi di questa squadra. Seppur ancora ben lungi dal raggiungere l’eco di nomi quali De Rossi e Totti, non si può inserire nella voce iconografica di giallorossi il nome di Lorenzo Pellegrini, reduce fin qui da una stagione non esaltante quanto quella passata ma da sempre centrale nella gestione di Mourinho.

Lo stesso mister portoghese, come ovvio e naturale, rientra tra i tesserati della Roma in grado di rappresentare in modo emblematico questo club, di cui è divenuta sin dal primo momento icona nonché segnale dell’anelito dei Friedkin al voler crescere e vincere. Gli addii nobili di queste ultime stagioni hanno poi certamente portato ad un cambio generazionale, con nuovi protagonisti che, da più o meno tempo, rappresentano e onorano la squadra capitolina.

Impossibile non nominare la freschissima presenza di Dybala o i nomi di Mancini e Cristante, così come quello di un Tammy Abraham accolto a Roma con grandissimi entusiasmi ma fino a questo momento assestatosi su livelli molto lontani rispetto a quelli del suo primo anno di Serie A.

Calciomercato Roma, doppio interesse e nuovo ritorno per Lukaku: Abraham ‘osserva’

L’investimento della società per l’ex Chelsea fu certamente importante e, per certi versi, inatteso, alla luce dell’addio negli ultimi giorni di mercato di Edin Dzeko, tranquillamente catalogabile nella ‘famiglia’ di cui detto sopra. Sostituire un nove come il bosniaco non era certamente compito semplice, anche a causa delle avances giunte per Abraham da club inglesi quali, su tutti, l’Arsenal.

La centralità garantitagli da Mourinho in una delle tante telefonate recapitategli per convincerlo a sposare la causa romanista fu certamente decisiva e motore per un giocatore arrivato a Roma con il potenziale del futuro fuoriclasse. Come detto, il suo secondo anno non ha regalato fin qui le stesse emozioni del primo.

Resta però la consapevolezza di avere a disposizione un attaccante dotato di grandi mezzi tecnici e che, indipendentemente dalla sua resa, sembra destinato ad essere coinvolto in interessanti scenari di mercato. La Premier non lo ha mai perso di vista e, come raccontatovi negli scorsi giorni, sulle sue tracce si segnala da tempo l’Aston Villa, fortemente interessato al suo ingaggio.

Difficile, ad oggi, un ritorno al Chelsea, alla luce del fortissimo interesse Blues per giocatori quali Osimhen nonché il possibile ritorno a Londra di un Lukaku la cui situazione andrà monitorata e capita. Il belga, in prestito all’Inter dopo un ritorno al Chelsea non felicissimo, potrebbe avere una certa ingerenza anche sul futuro di Abraham.

Stando a quanto riferito dal giornalista di Fichajes.net, Ekrem Konur, infatti, sulle sue tracce si starebbero muovendo sia l’Everton che l’Aston Villa. Oltre che un approdo presso quelle Toffees dove tutto ebbe inizio, non è dunque da escludersi un possibile rilancio tra le fila dei Villains. Da capire in quest’ultimo caso quali saranno le conseguenze sull’interesse dell’Aston Villa per il 9 di Mourinho.