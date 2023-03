Calciomercato Roma: dalla doppietta alla clamorosa ipotesi dell’addio, bastano solo 40 milioni per portare a termine l’affare.

Il clima è ancora molto teso a Roma dopo il derby di ieri , soprattutto a causa degli episodi controversi che lo hanno caratterizzato. La corsa alla qualificazione alla prossima Champions League resta aperta, tuttavia per gli uomini di Mourinho si fa sempre più complicato, soprattutto se non si approfitta dei passi falsi delle avversarie.

Il Milan era crollato con l’Udinese, mentre il posticipo tra Juventus e Inter avrebbe costretto un altro avversario diretto a fermarsi, ma ancora una volta la Roma cade e non approfitta, proprio come successo appena sette giorni fa contro il Sassuolo.

Nonostante i molti, troppi, passi falsi la Roma è ancora li, e può sperare fino all’ultimo di riuscire a finire la stagione al quarto posto, cosa che le permetterebbe di accedere alla prossima Champions League, traguardo che garantirebbe una crescita del club non solo a livello economico, ma anche di appeal nella prossima finestra di calciomercato, dove si potrà puntare sulla Champions per provare a convincere giocatori di spessore a sposare il progetto. In uscita invece qualcosa si sta muovendo, e potrebbe esserci un addio a sorpresa per soli 40 milioni di euro.

Calciomercato Roma, dalla doppietta all’addio: bastano 40 milioni

Non sta vivendo una delle sue migliori stagioni Tammy Abraham, soprattutto dal punto di vista realizzativo. Dalla doppietta nel derby dell’anno scorso alla panchina di quelli di ieri, l’involuzione è sotto gli occhi di tutti. Questo ha portato la dirigenza della Roma ad interrogarsi sul suo futuro nella capitale. Il Chelsea sembra sempre interessato, tuttavia non è più intenzionato a sborsare gli 80 milioni della clausola, e lo United pare essersi defilato.

A tentare i giallorossi adesso è solo l’Aston Villa, che per riportare in patria l’attaccante inglese sarebbe disposto ad offrire 40 milioni di euro, cifra che garantirebbe comunque alla Roma una piccola plusvalenza, visto che il costo del giocatore è stato in parte ammortizzato a bilancio.

Difficile prevedere ad oggi il futuro del calciatore, un suo possibile exploit in questa parte finale di stagione potrebbe convincere la Roma a puntare ancora su di lui, tuttavia di fronte ad un’offerta che garantisce la plusvalenza difficilmente la società potrebbe tirarsi indietro. Secondo il giornalista Francesco Balzani, ad oggi Tammy Abraham non è più incedibile.