Calciomercato Roma, è solo questione di tempo: l’Arsenal fa saltare il banco

Calciomercato Roma, l’Arsenal non lo ha perso di vista e monitora l’evolvere della situazione in vista della prossima estate.

In pochi credevano che l’Arsenal potesse rendersi protagonista di una stagione favolosa. Ed invece ribaltando i pronostici, la compagine di Arteta è in testa alla Premier League con otto punti di vantaggio sul City secondo, ma con una gara in più. Un ruolino di marcia ulteriormente alimentato dal 4-1 con il quale Saka e compagni si sono sbarazzati del Crystal Palace, che poco ha potuto all’Emirates Stadium.

Costanza di rendimento impressionante quella dei londinesi, che ora sognano in grande. In ottica futura, in realtà, la proprietà ha già promesso investimenti importanti con cui puntellare l’organico in quei settori del campo che in questa stagione hanno evidenziato le maggiori lacune. L’acquisto di un terzino destro affidabile, ad esempio, rappresenta un autentico punto di non ritorno. Dopo aver già scandagliato il mercato a gennaio, l’Arsenal è pronto a ritornare alla carica nei prossimi mesi. Sono diversi i profili per i quali i Gunners hanno effettuato dei sondaggi esplorativi: ed è qui che le mosse dei londinesi potrebbero intrecciarsi con quelle dei club italiani, compresa la Roma.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra sicuri: “Arsenal sempre su Fresneda”

L’Arsenal ha infatti da tempo acceso le luci dei riflettori su Ivan Fresneda. Il terzino classe ‘2004 del Valladolid nell’ultimo frangente di stagione sta faticando e non poco a trovare quella continuità di rendimento che in realtà nella prima parte di campionato lo aveva consacrato come uno dei prospetti più interessanti del suo ruolo.

Non è un caso che sulle tracce del laterale iberico abbiano messo gli occhi diversi top club. Oltre all’Arsenal, infatti, che ha provato ad ingaggiarlo già lo scorso invano, anche il Real Madrid sta fiutando l’affare nell’ottica di un restyling importante della propria batteria di esterni. Roma e Juventus, poi, hanno lanciato segnali di apprezzamento pur non affondando il colpo. La valutazione di Fresneda, infatti, si aggira al momento sui 30 milioni di euro. Soldi che l’Arsenal non avrebbe paura di sborsare. Secondo quanto evidenziato da fourfourtwo.com, infatti, il club inglese non avrebbe smesso di seguire il terzino spagnolo, pronto a ritagliarsi uno spazio di manovra importante nel corso dei prossimi mesi. Staremo a vedere cosa succederà.