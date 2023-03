Intreccio Roma-Juventus: resa definitiva, hanno scelto l’erede

Calciomercato Roma, dalla Spagna trapelano interessanti indiscrezioni sul futuro di un esterno che piace molto anche alla Juventus. Ne hanno già trovato l’erede.

Sebbene manchino ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, i rumours legati ai possibili affare ancora in essere continuano a calamitare una fetta importante dell’attenzione mediatica. Anche la Roma continua a tastare il terreno alla ricerca di soluzioni importanti con cui rinforzare l’organico a disposizione di José Mourinho.

Sotto questo punto di vista il discorso riguardante gli estremi assume un ruolo specifico non indifferente. José Mourinho sta infatti ricevendo risposte importanti da Spinazzola. L’ex laterale della Juve a suon di prestazioni da capogiro si sta ritagliando un ruolo sempre più decisivo per lo scacchiere tattico giallorosso. Anche sulla corsia destra, però, Mourinho può dirsi soddisfatto. Il caso Karsdorp sembra essere definitivamente rientrato, dal momento che l’olandese si è messo a totale disposizione della squadra e per la squadra, fornendo risposte convincenti. Chiaramente le vie del mercato sanno essere infinite, motivo per il quale Pinto sta setacciando il terreno alla ricerca – eventualmente – di un nuovo rinforzo per la corsia destra.

Calciomercato Roma, intrigo Fresneda: erede deciso

Un nome che direttamente od indirettamente è finito nel mirino della Roma è quello di Ivan Fresneda. Messosi in luce alla Real Valladolid grazie ad una stagione e mezzo vissuta da autentica protagonista, il classe ‘2004 ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa. Il Real Madrid ha effettuato molto più di qualche sondaggio esplorativo. Il laterale spagnolo, però, fa gola anche a Juve e Roma che però non hanno ancora affondato il colpo vista anche la valutazione del gioiellino, che si aggira sui 30 milioni di euro.

Salvo clamorosi colpi di scena Fresneda lascerà comunque il Valladolid a fine stagione. Motivo per il quale il club iberico ha già cominciato a tastare il terreno alla ricerca di un sostituto all’altezza. Stando a quanto riferito da elgoldigital.com, ad esempio, l’erede di Fresneda sarebbe stato individuato in Emilio Lara, difensore della compagine messicana del Club America. Per Lara, però, il Valladolid dovrà comunque vincere la concorrenza di Girona, Osasuna e RC Cerla.